В Бурятии полиция проводит проверку из-за стрельбы при нападении медведя

В Джидинском районе Бурятии отец выстрелом из ружья ранил сына в ногу, пытаясь отогнать от него медведя. Полиция проводит проверку, сообщили «РИА Новости» в региональном МВД.

Инцидент произошел 11 сентября на животноводческой стоянке недалеко от села Инзагатуй. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. В службе по надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзора) сказали, что медведя застрелят.

«Материал проверки по данному факту находится в производстве органов дознания, по результатам которой будет принято процессуальное решение»,— уточнили в МВД. По какой статье ведется проверка, неизвестно.

За последний месяц по всей России участились случаи нападения медведей на людей. В августе в Сибири застрелили не менее 200 потенциально опасных бурых медведей.

Подробности — в материале «Ъ» «Хищников взяли на мушку».