Заначка на тай-брейках

Мужской финал Открытого чемпионата США пройдет без участия Карена Хачанова. Российский теннисист, занимающий лишь 50-е место в мировом рейтинге, показал в Нью-Йорке отличный результат и дошел до полуфинала, где в трех партиях уступил второй ракетке мира Александру Звереву из Германии. Тот теперь поспорит за чемпионский титул с американцем Беном Шелтоном, в четырех сетах победившим своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов после поражения в полуфинальном матче US Open против Александра Зверева

Фото: Frank Franklin II / AP Карен Хачанов после поражения в полуфинальном матче US Open против Александра Зверева

Фото: Frank Franklin II / AP

Оба полуфинала US Open по большому счету получились примерно такими, как и ожидалось. Они проходили в борьбе, но победили теннисисты, которые и в рейтинге стоят выше, и в теннис играют немного лучше. Хотя в искусстве умения бить по мячу их преимущество в обоих случаях было совсем небольшим, и если бы в финал вышли не Александр Зверев и Бен Шелтон, а Карен Хачанов и Фрэнсис Тиафо, то этому тоже можно было бы легко найти объяснение.

Причины поражения россиянина от немецкой первой ракетки турнира лежат на поверхности.

Хачанов провел неплохой матч, но Зверев в большинстве игровых компонентов имел превосходство. Он мощнее подавал с первого мяча, грамотнее строил розыгрыши тактически, да и просто удачнее действовал в ключевые моменты.

С первым сетом, который, кстати, получился крайне важным, все просто. Его исход решил восьмой гейм, который Хачанов неубедительно провел на своей подаче. Именно в этот момент в игре россиянина наступил спад. Он, кстати, отчасти продолжился и во второй партии, в начале которой Зверев сделал второй брейк подряд, а затем выиграл пятый гейм кряду.

Но Хачанов собрался и уравнял ситуацию в сете. Более того, он вел на тай-брейке — 5:3, однако, пытаясь заработать сетбол, послал мяч ударом слева в сетку. Дальше было предупреждение, которое судья на вышке сделал Звереву за затяжку времени при подаче и несколько острых розыгрышей. Один из них, в 22 удара на чужой подаче, Хачанов закончил роскошной обводкой, отыграв тем самым второй зверевский сетбол. Но партия все-таки осталась за немецким теннисистом.

В третьем сете Зверев умышленно не форсировал события, отдав игровую инициативу Хачанову. Скорее всего, фаворит знал, что из 23 тай-брейков, проведенных в нынешнем сезоне перед этим полуфиналом, россиянин оставил за собой всего восемь. Вообще, умение играть тай-брейки никогда не было сильной стороной Хачанова. Поэтому-то, имея за душой эту своеобразную заначку, Зверев и снизил степень риска до минимума.

Зверев, правда, едва не просчитался. Уйдя в отрыв на тай-брейке — 6:4, Хачанов имел два сетбола, но на первом сорвал удар справа, попробовав усилить давление с задней линии, а на втором ошибся еще один раз. Следующие два очка тоже остались за Зверевым, который победил за 2 часа 58 минут — 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6).

Хачанов добился прекрасного для себя результата. В третий раз выйдя в полуфинал турнира Большого шлема, он сразу поднимется в рейтинге с 50-го на 26-е место. Уровень его игры на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг совершенно точно соответствовал уровню топ-10. Но ощущение недосказанности после этого полуфинала все же осталось.

В третий раз подряд дойдя до финала турнира Большого шлема и догнав по очкам, набранным в нынешнем сезоне, лидера, итальянца Янника Синнера, который, к слову, уже не выглядит однозначным фаворитом в споре за титул первой ракетки мира, Зверев попробует справиться с американцем Беном Шелтоном.

Шелтон со счетом 4:6, 6:3, 6:3, 7:5 переиграл своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо, который, как и Хачанов, в третий раз потерпел поражение в полуфинале мейджора.

Тут все решили 20 эйсов, выполненных Шелтоном, и его изумительные статистические показатели на подаче. В пяти предыдущих матчах против американца Зверев неизменно побеждал. Но, во-первых, в нескольких случаях это были крайне тяжелые победы. А во-вторых, кроме Шелтона, который после четвертьфинальной победы над Карлосом Алькарасом выглядит стопроцентно уверенным в себе, Звереву придется играть против многотысячных трибун. А в Нью-Йорке это занятие всегда считалось трудным испытанием на прочность.

Евгений Федяков