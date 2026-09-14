Сегодня исполняется 61 год заместителю председателя Совета безопасности РФ, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Дмитрию Медведеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Его поздравляет министр иностранных дел РФ, Герой Труда РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Сергей Лавров:

— Уважаемый Дмитрий Анатольевич, от имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Настоящий государственник, безусловно преданный интересам России, Вы внесли и продолжаете вносить весомый вклад в укрепление суверенитета и безопасности страны. Сегодня Ваши принципиальность, решимость, дальновидность всецело востребованы на посту заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации. В качестве лидера партии «Единая Россия» Вы многое делаете для успешного выполнения поставленных президентом В. В. Путиным масштабных задач национального развития, патриотической консолидации общества. И конечно, наш коллектив высоко ценит то внимание, которое Вы уделяете анализу международных проблем, поддержке наших усилий по реализации единого внешнеполитического курса Российской Федерации. От души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых свершений во славу Отечества.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»