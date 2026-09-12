Прокуратура Самарской области проконтролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА

В Самарской области прокуратура проконтролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА на промышленные предприятия, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Регион сегодня утром, 12 сентября, подвергся «крупной» вражеской атаке беспилотников. В Тольятти повреждены несколько многоквартирных домов. Погибших нет. По предварительным данным, один человек госпитализирован. Для жителей открыт пункт временного размещения.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям»,— отметили в прокуратуре.

Сабрина Самедова