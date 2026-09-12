Накануне Дня города в Воронеже и области сбили 38 беспилотников

В ночь на 12 сентября в небе над Воронежем и пятью районами области были обнаружены и уничтожены 38 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. В настоящее время объявлен отбой опасности атаки БПЛА на территории региона. В субботу, 12 сентября, в Воронеже отмечается День города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации регионального ГУ МЧС, опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области накануне в 21:40. Сигнал тревоги в связи с непосредственной угрозой удара дронов в 22:01 прозвучал в Кантемировском, Богучарском и Россошанском районах, в 22:22 — в Острогожском, Павловском, Бутурлиновском, Калачеевском, Лискинском и Бобровском районах, в 23:07 — в Борисоглебском городском округе, а в 23:20 — на территории Воронежской агломерации.

Сообщение о завершении активной фазы работы ПВО поступило в 6:08. Отбой опасности атаки БПЛА объявили в 7:02.

По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье, помимо Воронежской области, дроны ликвидировали в Белгородской, Курской, Липецкой и Орловской областях.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», предыдущей ночью в Воронежской области уничтожили 46 беспилотников. В одном из муниципалитетов БПЛА упал во двор жилого дома. Из-за этого потребовалось провести эвакуацию и оцепить часть улицы.

Денис Данилов