В Тюмени восстановили памятную доску сотрудникам НКГБ региона

11 сентября в Тюмени, в день рождения Феликса Дзержинского, восстановили памятный знак, посвященный тем фронтовикам, которые в 1944 году стали основой Наркомата государственной безопасности (НКГБ) Тюменской области, сообщил в своих соцсетях мэр Максим Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети мэра Тюмени Максима Афанасьева Фото: Соцсети мэра Тюмени Максима Афанасьева

«Работы велись при тесном взаимодействии с Союзом ветеранов госбезопасности Тюменской области. Важным этапом проекта стало дополнение списка имен фронтовиков: по согласованию с Союзом в перечень были внесены новые фамилии», — отметил градоначальник.

Феликс Дзержинский в декабре 1917 года возглавил Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК), которая была предшественницей КГБ и ФСБ. Однако деятельность ВЧК неразрывно связана с политикой «красного террора» в годы Гражданской войны, что сделало Дзержинского для многих символом репрессий.

Кроме того, в рамках обновления памятного знака, эмблемы на нем сделали в объемном исполнении, что, по словам Максима Афанасьева, придало композиции более выразительный и торжественный вид.