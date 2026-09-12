Минобороны России сообщило об ударе по транспортному объекту в Одесской области
Российские вооруженные силы ночью поразили важный транспортный объект в Одесской области. На этом объекте хранили грузы военного назначения, он обеспечивал «значительную часть» трафика оружия и боеприпасов на Украину, следует из пресс-релиза Минобороны РФ.
По данным российского ведомства, в Одесской области также атаковали объекты портовой инфраструктуры. Помимо этого поражены предприятия украинской металлургической промышленности в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Удары были нанесены оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками, уточнили в Минобороны РФ.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по предприятиям и портам на Украине. 8 сентября удар был нанесен по порту Черноморск в Одесской области.10 сентября были атакованы два сухогруза и буксир в районе Одессы.
Порты Одесской области, включая Черноморск, уже не раз становились предметом международных заявлений. В декабре 2025 года МИД Турции потребовал от России и Украины прекратить удары по портам на Черном море и сообщил о повреждении в Черноморске гражданского судна с турецкими моряками.
Таким образом, порт в Черноморске фигурировал в сообщениях об ударах и ранее, причем тогда речь шла о повреждении гражданского судна. Это дополняет картину текущего удара по транспортному объекту в Одесской области, о котором заявило Минобороны России.