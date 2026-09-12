Минобороны России сообщило об ударе по транспортному объекту в Одесской области

Российские вооруженные силы ночью поразили важный транспортный объект в Одесской области. На этом объекте хранили грузы военного назначения, он обеспечивал «значительную часть» трафика оружия и боеприпасов на Украину, следует из пресс-релиза Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, в Одесской области также атаковали объекты портовой инфраструктуры. Помимо этого поражены предприятия украинской металлургической промышленности в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Удары были нанесены оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками, уточнили в Минобороны РФ.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по предприятиям и портам на Украине. 8 сентября удар был нанесен по порту Черноморск в Одесской области.10 сентября были атакованы два сухогруза и буксир в районе Одессы.