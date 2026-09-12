В Туве усилили меры безопасности из-за медведей

Полиция Тувы усилила меры безопасности из-за участившихся сообщений о появлении медведей вблизи жилого сектора. Организовано постоянное патрулирование в местах возможного появления хищников, сообщило региональное МВД.

Ситуацию взял под контроль глава МВД Тувы Юрий Завьялов. Полиция также взаимодействует с госкомитетом по охране объектов животного мира и биологических ресурсов, чтобы оперативно реагировать на сообщения о появлении медведей. Местным жителям напомнили, что при обнаружении хищника к нему нельзя приближаться или пытаться прогнать его самостоятельно.

По оценке министерства лесного хозяйства Тувы, в августе в Сибири застрелили не менее 200 потенциально опасных бурых медведей. В начале сентября в регионах Сибирского федерального округа не спадает интенсивность охоты на хищников, которые все чаще появляются в населенных пунктах.

Подробности — в материале «Ъ-Сибирь» «Хищников взяли на мушку».