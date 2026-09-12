Трамп: США могут ужесточить подход к Ирану в случае поражения республиканцев на выборах
Дональд Трамп вновь заявил о планах завершить конфликт с Ираном после выборов
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о планах завершить конфликт с Ираном сразу после выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Он добавил, что в случае поражения Республиканской партии Вашингтон ужесточит подход к Тегерану.
«Думаю, многие считают, что если мы (республиканцы,— "Ъ") проиграем, то я сильнее разозлюсь и просто возьму и разберусь с этим. Это тоже вариант. В любом случае они потерпят поражение»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News.
Ранее президент США заявлял, что конфликт с Ираном может завершиться до промежуточных выборов в Конгресс. По информации The Wall Street Journal, высокопоставленные чиновники Белого дома не исключают, что конфликт может затянуться до конца президентского срока Дональда Трампа в 2029 году.
Обещанное ужесточение подхода может означать сочетание экономического давления и силовых мер. 20 августа Минфин США объявил «экономическую операцию», призванную склонить Иран к сделке, и пригрозил последствиями странам, помогающим Тегерану обходить ограничения; 10 сентября Дональд Трамп также анонсировал усиление ударов по иранским танкерам в Ормузском проливе.
Такая стратегия не гарантирует быстрого завершения конфликта. По оценке Bloomberg, усиление экономического давления скорее может подтолкнуть Иран к новым ударам по целям в Персидском заливе, а Тегеран отдельно угрожал перекрыть экспорт нефти из Персидского залива, если соседние страны поддержат санкции Вашингтона.
Сроки операции ограничены и американским законодательством: без одобрения Конгресса президент может использовать вооруженные силы за рубежом 60 дней, после чего обязан вывести их либо получить согласие законодателей или продление еще на 30 дней. Поэтому возможность продолжать силовое давление после выборов будет зависеть не только от решения Белого дома, но и от позиции Конгресса; политическую цену войны уже повышают падение рейтинга Дональда Трампа до 33% и то, что 61% американцев в опросе, опубликованном 1 мая 2026 года, назвали вступление в войну с Ираном ошибкой.