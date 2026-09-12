Трамп: США могут ужесточить подход к Ирану в случае поражения республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о планах завершить конфликт с Ираном сразу после выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Он добавил, что в случае поражения Республиканской партии Вашингтон ужесточит подход к Тегерану.

«Думаю, многие считают, что если мы (республиканцы,— "Ъ") проиграем, то я сильнее разозлюсь и просто возьму и разберусь с этим. Это тоже вариант. В любом случае они потерпят поражение»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News.

Ранее президент США заявлял, что конфликт с Ираном может завершиться до промежуточных выборов в Конгресс. По информации The Wall Street Journal, высокопоставленные чиновники Белого дома не исключают, что конфликт может затянуться до конца президентского срока Дональда Трампа в 2029 году.