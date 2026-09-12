Путин обвинил Запад в поддержке сепаратистов на Кавказе

Президент Владимир Путин заявил, что после окончания холодной войны и развала СССР западные страны попытались «дожать Россию». Для этого, по его словам, они использовали сепаратистов на Кавказе.

«В сфере безопасности понятно, о чем шла речь. Это попытка дожать Россию сначала с помощью террористов, сепаратистов на Кавказе, потом с помощью других инструментов. А вот сейчас с помощью неонацистского режима на Украине. Это не прекращается»,— сказал Владимир Путин «Ъ» на саммите БРИКС в Нью-Дели.

Как добавил глава государства, после развала СССР страны Запада «почувствовали себя на вершине Олимпа» и стали считать, что они никогда не допускают ошибок. По словам Владимира Путина, западные страны стали совершать ошибки, и «они начали наращиваться как снежный ком».

Подробнее — в материале «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия».