Путин обвинил Запад в поддержке сепаратистов на Кавказе
Владимир Путин заявил о попытках Запада дожать Россию после развала СССР
Президент Владимир Путин заявил, что после окончания холодной войны и развала СССР западные страны попытались «дожать Россию». Для этого, по его словам, они использовали сепаратистов на Кавказе.
«В сфере безопасности понятно, о чем шла речь. Это попытка дожать Россию сначала с помощью террористов, сепаратистов на Кавказе, потом с помощью других инструментов. А вот сейчас с помощью неонацистского режима на Украине. Это не прекращается»,— сказал Владимир Путин «Ъ» на саммите БРИКС в Нью-Дели.
Как добавил глава государства, после развала СССР страны Запада «почувствовали себя на вершине Олимпа» и стали считать, что они никогда не допускают ошибок. По словам Владимира Путина, западные страны стали совершать ошибки, и «они начали наращиваться как снежный ком».
Подробнее — в материале «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия».
В чеченском урегулировании 1996 года западная роль проявлялась, в частности, через ОБСЕ: переговоры в Хасавюрте проходили под эгидой этой организации, и Запад способствовал достижению договоренностей. Этот эпизод описывает дипломатическое участие Запада в конфликте, но сам по себе не означает прямой поддержки сепаратистов.
Во время событий в Дагестане и второй военной операции в Чечне западные страны не поддержали российские действия, а их наблюдатели выносили на площадки ПАСЕ, ОБСЕ и ООН гуманитарные последствия конфликта — потоки беженцев и эксцессы силовиков.
После терактов 11 сентября 2001 года Владимиру Путину на время удалось убедить западных партнеров, что борьба с терроризмом может быть общей. Тем не менее российские требования об экстрадиции ряда сепаратистских лидеров и после этого оставались без ответа.