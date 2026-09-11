Путин назвал госпереворот на Украине причиной нынешнего конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2014 году западные страны путем госпереворота отстранили Виктора Януковича от власти на Украине. После этого, по его словам, страну попытались «втащить в НАТО».

«Сразу же, как (западные страны.— “Ъ”) сменили режим с помощью кровавого государственного переворота, сразу поставили целью втащить Украину в НАТО. И это в конечном итоге и явилось первопричиной сегодняшних трагических событий на Украине. Они — западные глобалистские элиты — в этом виноваты. Хотя все время переваливают на нас»,— ответил Владимир Путин на вопрос «Ъ» на саммите БРИКС в Нью-Дели.

Как добавил президент России, после развала СССР страны Запада «почувствовали себя на вершине Олимпа» и стали считать, что никогда не допускают ошибок. Но, по словам Владимира Путина, западные страны начали совершать ошибки — «и эти ошибки начали увеличиваться, наращиваться как снежный ком». Глава государства уточнил, что речь шла о попытке «дожать Россию с помощью террористов на Кавказе», затем с помощью других инструментов, сейчас — с помощью неонацистского режима на Украине.

Владимир Путин также напомнил, что Москва много раз заявляла о неприемлемости расширения НАТО на восток. Виктор Янукович, который был президентом Украины с 2010 по 2014 год, по его словам, допускал ошибки, но выступал против вступления страны в Североатлантический альянс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия».