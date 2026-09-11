Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в 25-ю годовщину теракта 9/11 рассекретило 71 документ с данными о подготовке нападения «Аль-Каиды» (организация признана террористической в России и запрещена). Как пишет The New York Times, опубликованные материалы подтверждают заявления Национальной комиссии по борьбе с терактами о том, что спецслужбы заранее знали о готовящемся теракте.

«Для исключительной прозрачности мы чтим память тех, кого потеряли в тот трагический вторник, публикуя 71 рассекреченный материал — это самый крупный за всю историю аналитический материал ЦРУ, связанный с событиями 11 сентября»,— заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф (цитата по пресс-релизу).

Большая часть документов посвящена тому, как спецслужбы следили за Усамой бен Ладеном. Несколько отчетов свидетельствуют о том, что ЦРУ с 1998 года получало предупреждения о готовящейся атаке «Аль-Каиды» (организация признана террористической в России и запрещена). В тексте указано, что информация источников была расплывчатой, из-за чего однозначно определить цель и время нападения было затруднительно.

11 сентября 2001 года боевики «Аль-Каиды» (организация признана террористической в России и запрещена) угнали четыре пассажирских самолета. Два врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра, третий — в западное крыло Пентагона в Вашингтоне, четвертый самолет разбился около Питтсбурга в Пенсильвании. В тот день погибли 2977 человек.

11 конспирологических теорий про теракты 11 сентября — в материале “Ъ” «MIHOP, LIHOP, ''Моссад'' и НЛО».