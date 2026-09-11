CNN сообщил об ударе по саудовскому нефтепроводу «Восток-Запад»

Анонимные американские чиновники в разговоре с CNN утверждают, что инфраструктура ключевого нефтепровода Саудовской Аравии «Восток-Запад» была поражена снарядом. Тип вооружения и кто его выпустил они не уточняют, но говорят, что официальные власти США собирают информацию об инциденте.

11 сентября спутник NASA Sentinel-3 зафиксировал столб черного дыма к югу от Медины, где находится участок нефтепровода. Система Fire Information for Resource Management System также зарегистрировала скопление тепловых аномалий вблизи объекта, которые характерны для возгораний, писало турецкое информагентство «Анадолу».

По словам собеседника CNN, повреждения получили насосные станции, расположенные около нефтепровода. В публикации издания речь идет минимум о двух таких объектах. Поврежден ли сам «Восток-Запад», пока неясно. Американские или саудовские официальные лица, а также Saudi Aramco (владеет объектом), данные не комментировали. Ответственность за удар на себя никто не брал. Источник CNN допускает, что по насосным станциям могли ударить беспилотники, выпущенные с территории Ирака.

Старший директор иранской программы Фонда защиты демократий (FDD) добавил, что за атакой могут стоять сотрудничающие с Ираном иракские группировки. По его словам, Тегеран таким образом пытается вынудить американских союзников отказаться от размещения военного контингента США на своей территории.

Через «Восток-Запад» нефть идет в порт Янбу в Красном море. Нефтепровод позволяет Саудовской Аравии экспортировать сырье в обход Ормузского пролива.