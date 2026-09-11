Росстат: годовая инфляция в августе ускорилась до 6,33%
Годовая инфляция в России по итогам августа составила 6,33% против 5,98% в июле, следует из данных Росстата. За месяц потребительские цены снизились на 0,08%.
Продовольственные товары подешевели на 0,26%, плодоовощная продукция — на 5,72%. Сильнее всего снизились цены на белокочанную капусту — на 18,8%, картофель — на 17,9% и морковь — на 14,6%. Апельсины подорожали на 8,1%, огурцы — на 3,4%, сахар — на 5,7%, гречневую крупу — на 5,1% и мясо — на 2,2%.
С января по август 2026 года цены выросли на 4,67%. За аналогичный период прошлого года показатель составил 3,94%. Сильнее всего с начала года подорожал бензин (+24,64%), при этом за месяц прирост составил 0,76%.
ЦБ прогнозирует, что инфляция по итогам года составит 6-7%. В 2027 году регулятор ожидает ее снижения до 4% и сохранения на этом уровне и далее. На заседании 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку в 14% годовых и отметил рост проинфляционных рисков.
Снижение цен за отдельный месяц не означает автоматического замедления годовой инфляции: годовой показатель сопоставляет текущий уровень цен с уровнем того же месяца прошлого года. Поэтому кратковременное удешевление части товаров может сочетаться с более высоким годовым темпом роста цен.
Для денежно-кредитной политики это означает сохранение ограничений на быстрое смягчение условий. Высокие ставки постепенно охлаждают спрос и замедляют рост цен, а сценарии Банка России, опубликованные в сентябре 2026 года, предполагают паузу в снижении ставки до конца года либо ее сокращение не более чем на 50 базисных пунктов; более вероятным регулятор считает сохранение инфляции, чем дальнейшее снижение цен.