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Набиуллина о существенном росте цен, топливном кризисе и ударам ВСУ по логистике

Глава ЦБ заявила о существенном росте цен в последние месяцы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров ЦБ. Регулятор оставил ключевую ставку на уровне 14%. Глава Центробанка заявила о «существенном росте цен» в последние месяцы и связала его с ситуацией на топливном рынке. Госпожа Набиуллина также предупредила о риске дисбаланса спроса и предложения в России. Главные заявления руководителя Банка России — в подборке «Ъ».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Инфляция и ставка

  • В июле и августе текущий рост цен был высоким, кредитная активность повышена.
  • Стали проявляться вторичные эффекты роста цен на топливо. ЦБ потребуется больше данных, чтобы оценить продолжительность вторичных эффектов и их влияние на инфляцию.
  • Для снижения ключевой ставки нужна уверенность в том, что снижение устойчивой инфляции возобновилось.
  • Рост цен в РФ в последние месяцы существенно ускорился, Центробанк должен не допустить, чтобы это переросло в устойчивую тенденцию. Ускорение темпов инфляции в основном было вызвано ситуацией на топливном рынке.
  • Центробанк по-прежнему исходит из прогноза восстановления выбывших производственных мощностей НПЗ до конца года.
  • Рост цен ускорился из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика (ДКП) повлиять не может, но ДКП может повлиять на вторичные эффекты и не допускать, чтобы рост инфляции стал устойчивой тенденцией.
  • Предметно рассматривалась только пауза в изменении ключевой ставки, ее снижение содержательно не обсуждалось.
  • Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на этом уровне. Снижение ставки не может быть автоматическим.
  • Ожидания будущей инфляции являются как минимум столь же важным фактором, как и фактически наблюдаемая инфляция.
  • ЦБ не рассматривает возможности повышения таргета по инфляции в 4%, это будет крайне вредно.
  • Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса требуют от ЦБ аккуратного подхода, сужают пространство для снижения ставки.
  • Пространства для снижения ключевой ставки сейчас меньше, чем ожидал ЦБ ранее.
  • Влияние на инфляцию атак БПЛА на логистические цепочки пока незначительное.

Макроэкономика и бюджет

  • Данные за I полугодие и оперативные данные III квартала свидетельствуют о том, что рост экономики складывается в рамках прогноза ЦБ в 0-1%.
  • Банк России пока не получил информацию о параметрах бюджета РФ на ближайшую трехлетку, ждет их в сентябре.
  • Проинфляционные риски выросли, экономика РФ может вернуться к дисбалансу спроса и предложения. Рост спроса может оставаться повышенным из-за бюджетного стимула и кредитования.
  • ЦБ не изменил свои оценки дефицита бюджета на трехлетку. Прогноз на текущий год — 2% ВВП, 2027-й — 1%, 2028-й — 0,5%.
  • Если дефицит бюджета в проектировках правительства будет выше, чем мы заложили в прогноз, это потребует более жесткой ДКП.
  • Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой первичный структурный дефицит бюджета, чем сейчас заложено в прогнозе ЦБ, это будет способствовать смягчению ДКП.
  • Любой дополнительный рубль стимулирования спроса со стороны государства отдаляет ЦБ от снижения ставки.
  • Сохранение ставки будет способствовать сдержанному росту внутреннего спроса.
  • Рост производительности труда в РФ по-прежнему отстает.

Финансы

  • Склонность населения к сбережению сохраняется на высоком уровне.
  • При оценке денежно-кредитных условий (ДКУ) в ближайшие месяцы будем смотреть на динамику корпоративного кредита, бюджетные параметры.
  • Необходимо сохранение умеренно жестких ДКУ.
  • Старт цифрового рубля прошел нормально, однако часть россиян столкнулась с проблемами.
  • За 10 дней с начала сентября открыто 87 тыс. счетов в цифровом рубле, проведено более 50 тыс. операций. ЦБ видит интерес людей и компаний к цифровому рублю.
  • Текущее значение курса рубля сейчас очень близко к ожиданиям предприятий.
  • За последние годы заметили замедление динамики переноса курса рубля в инфляцию.
  • ЦБ принял решение о докапитализации Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) на 165 млрд руб., это произойдет в сентябре.
  • Рост розничного кредитования в последние месяцы был умеренным.
  • Рост кредитования продолжается поддерживаться за счет льготных кредитов.
  • Кредитование в корпоративном сегменте в РФ снова ускорилось.

Эрдни Кагалтынов

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