Набиуллина о существенном росте цен, топливном кризисе и ударам ВСУ по логистике

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров ЦБ. Регулятор оставил ключевую ставку на уровне 14%. Глава Центробанка заявила о «существенном росте цен» в последние месяцы и связала его с ситуацией на топливном рынке. Госпожа Набиуллина также предупредила о риске дисбаланса спроса и предложения в России. Главные заявления руководителя Банка России — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Инфляция и ставка В июле и августе текущий рост цен был высоким, кредитная активность повышена.

Стали проявляться вторичные эффекты роста цен на топливо. ЦБ потребуется больше данных, чтобы оценить продолжительность вторичных эффектов и их влияние на инфляцию.

Для снижения ключевой ставки нужна уверенность в том, что снижение устойчивой инфляции возобновилось.

Рост цен в РФ в последние месяцы существенно ускорился, Центробанк должен не допустить, чтобы это переросло в устойчивую тенденцию. Ускорение темпов инфляции в основном было вызвано ситуацией на топливном рынке.

Центробанк по-прежнему исходит из прогноза восстановления выбывших производственных мощностей НПЗ до конца года.

Рост цен ускорился из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика (ДКП) повлиять не может, но ДКП может повлиять на вторичные эффекты и не допускать, чтобы рост инфляции стал устойчивой тенденцией.

Предметно рассматривалась только пауза в изменении ключевой ставки, ее снижение содержательно не обсуждалось.

Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на этом уровне. Снижение ставки не может быть автоматическим.

Ожидания будущей инфляции являются как минимум столь же важным фактором, как и фактически наблюдаемая инфляция.

ЦБ не рассматривает возможности повышения таргета по инфляции в 4%, это будет крайне вредно.

Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса требуют от ЦБ аккуратного подхода, сужают пространство для снижения ставки.

Пространства для снижения ключевой ставки сейчас меньше, чем ожидал ЦБ ранее.

Влияние на инфляцию атак БПЛА на логистические цепочки пока незначительное.

Макроэкономика и бюджет Данные за I полугодие и оперативные данные III квартала свидетельствуют о том, что рост экономики складывается в рамках прогноза ЦБ в 0-1%.

Банк России пока не получил информацию о параметрах бюджета РФ на ближайшую трехлетку, ждет их в сентябре.

Проинфляционные риски выросли, экономика РФ может вернуться к дисбалансу спроса и предложения. Рост спроса может оставаться повышенным из-за бюджетного стимула и кредитования.

ЦБ не изменил свои оценки дефицита бюджета на трехлетку. Прогноз на текущий год — 2% ВВП, 2027-й — 1%, 2028-й — 0,5%.

Если дефицит бюджета в проектировках правительства будет выше, чем мы заложили в прогноз, это потребует более жесткой ДКП.

Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой первичный структурный дефицит бюджета, чем сейчас заложено в прогнозе ЦБ, это будет способствовать смягчению ДКП.

Любой дополнительный рубль стимулирования спроса со стороны государства отдаляет ЦБ от снижения ставки.

Сохранение ставки будет способствовать сдержанному росту внутреннего спроса.

Рост производительности труда в РФ по-прежнему отстает.

Финансы Склонность населения к сбережению сохраняется на высоком уровне.

При оценке денежно-кредитных условий (ДКУ) в ближайшие месяцы будем смотреть на динамику корпоративного кредита, бюджетные параметры.

Необходимо сохранение умеренно жестких ДКУ.

Старт цифрового рубля прошел нормально, однако часть россиян столкнулась с проблемами.

За 10 дней с начала сентября открыто 87 тыс. счетов в цифровом рубле, проведено более 50 тыс. операций. ЦБ видит интерес людей и компаний к цифровому рублю.

Текущее значение курса рубля сейчас очень близко к ожиданиям предприятий.

За последние годы заметили замедление динамики переноса курса рубля в инфляцию.

ЦБ принял решение о докапитализации Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) на 165 млрд руб., это произойдет в сентябре.

Рост розничного кредитования в последние месяцы был умеренным.

Рост кредитования продолжается поддерживаться за счет льготных кредитов.

Кредитование в корпоративном сегменте в РФ снова ускорилось.

Эрдни Кагалтынов