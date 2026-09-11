Минэнерго доработало законопроект о создании «Росэнергопроекта»

Минэнерго опубликовало на regulation.gov.ru финальную версию законопроекта «О содействии инфраструктурному развитию», в рамках которого планируется создание института развития «Росэнергопроект». В нее вошла обязательная оплата потребителями услуги по развитию Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Как ранее писал “Ъ”, за счет надбавки планируется финансировать проекты «Россетей» по строительству магистральных ЛЭП.

Оплата этой новой услуги должна компенсировать госхолдингу расходы, в том числе планируемые, на строительство и модернизацию сетевых объектов. «Россетям» также разрешается использовать федеральный мобильный резерв мощности, куда по решению правительства могут входить объекты по производству электроэнергии, в том числе системы ее накопления (СНЭ). По сути, это снимает запрет для госхолдинга на совмещение видов деятельности по передаче электроэнергии и ее генерации.

Подробнее — в материале «Магистральным сетям заплатит генерация».