Магистральным сетям заплатит генерация

Минэнерго доработало законопроект о создании государственного оператора поддержки энергорынка — «Росэнергопроекта». Основные замечания игроков отрасли — к механизмам финансирования электроэнергетики, переводу потребителей на котловой тариф и введению механизма take-or-pay («бери или плати») — регулятор не учел. В новую версию документа вошла обязательная оплата потребителями услуг по развитию Единой национальной электрической сети, которая будет направлена на финансирование магистральных проектов «Россетей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минэнерго опубликовало на regulation.gov.ru финальную версию законопроекта «О содействии инфраструктурному развитию», в рамках которого планируется создание института развития «Росэнергопроект». В нее вошла обязательная оплата потребителями услуги по развитию Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Как ранее писал “Ъ”, за счет надбавки планируется финансировать проекты «Россетей» по строительству магистральных ЛЭП (см. “Ъ” от 10 августа).

Оплата этой новой услуги должна компенсировать госхолдингу расходы, в том числе планируемые, на строительство и модернизацию сетевых объектов.

«Россетям» также разрешается использовать федеральный мобильный резерв мощности, куда по решению правительства могут входить объекты по производству электроэнергии, в том числе системы ее накопления (СНЭ). По сути, это снимает запрет для госхолдинга на совмещение видов деятельности по передаче электроэнергии и ее генерации.

Публичное обсуждение законопроекта завершилось 19 февраля, но лишь сейчас министерство представило сводку предложений. Всего от 63 участников поступило 769 замечаний, из которых регулятор полностью или частично учел 195 предложений, а проигнорировал 572. Основные замечания крупных потребителей — «Сургутнефтегаза», «Русала», ЛУКОЙЛа, СИБУРа — касались введения механизма take-or-pay в электросетях, а также перевода потребителей, подключенных к ЕНЭС, на договоры по оплате услуг по передаче электроэнергии по более высокому котловому тарифу. Свое неприятие этих пунктов бизнес объясняет тем, что будет платить больше, а качество услуг по передаче электроэнергии останется неизменным. Однако предложения исключить эти пункты регулятор отклонил.

Генерирующие компании считают, что в рамках отраслевого заказа не могут быть ограничены в выборе поставщиков оборудования и в условиях его поставки. Но министерство ответило, что таково зеркальное требование, гарантирующее приобретение оборудования для проектов, включенных в планы перспективного развития отрасли. При этом регулятор согласился не наделять «Росэнергопроект» полномочиями по утверждению предельных нормативов цен на энергооборудование, хотя компания и будет их разрабатывать.

Обеспокоенность у рынка вызвали и новые механизмы финансирования электроэнергетики. Минэнерго отказалось от введения целевых обязательных взносов, но сохранило концепцию инвестиционных инфраструктурных платежей — надбавки к стоимости мощности, предназначенной для финансирования строительства и модернизации генерации, а фактически для их авансирования. «Совет производителей энергии» отмечает, что перечисление надбавки на счет финансового оператора может повлечь за собой тройную уплату налога на прибыль. Также Минэнерго сохранило пункт о праве перенаправлять дивиденды энергокомпаний с госучастием на финансирование новых проектов.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что рассмотрят поступившие в рамках общественного обсуждения замечания и предложения к законопроекту. При доработке документа министерство будет учитывать обоснованные предложения, направленные на совершенствование предусмотренного законопроектом механизма.

В «Сообществе потребителей энергии» сообщили “Ъ”, что по итогам переработки ключевые риски законопроекта для потребителей не только сохранены, но и усилены, что формирует новые основания для критики документа.

Законопроект дополнен новыми механизмами финансовой нагрузки на потребителей, включая новеллу с платежом за развитие ЕНЭС — так называемой ДПМ-сети, подчеркивают в ассоциации.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что после доработки законопроекта сохранился ряд спорных новаций из-за отсутствия критериев, позволяющих оценить потенциальную эффективность изменений. К ним относится изменение порядка оплаты услуг по передаче исходя из максимальной заявленной мощности (take-or-pay), а также введение авансирования для строительства генерирующих мощностей. Кроме того, реализация электросетевыми компаниями проектов по установке СНЭ за счет тарифного ресурса, по мнению аналитика, подрывает конкурентные основы развития рынка систем накопления энергии, что может негативно отразиться на развитии рынков электроэнергии в целом.

Однако Сергей Сасим считает логичным перевод прямых потребителей ЕНЭС на более дорогой котловой тариф, а также введение специального инвестиционного инструмента на оптовом рынке для финансирования объектов ЕНЭС. По его мнению, влияние роста тарифа ЕНЭС на тарифы распредсетей и конечную цену электроэнергии менее значительно, чем последствия срыва мероприятий, предусмотренных Схемой и программой развития электроэнергетики и Генсхемой. Специальный инфраструктурный платеж позволит покрыть дефицит тарифных инвестиционных источников электросетевых компаний за счет платы за мощность, которая менее чувствительна к макроэкономическим ограничениям, поясняет эксперт.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел