Reuters: Россия примет участие во встрече G20 по вопросам энергетики в Хьюстоне
Представитель России примет участие во встрече G20 по вопросам энергетики в Хьюстоне на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Встреча пройдет 14–16 сентября. Кто именно будет представлять Россию на мероприятии, не уточняется.
31 августа и 1 сентября в американском Ашвилле состоялось заседание министров финансов стран G20. В нем принял участие глава Минфина России Антон Силуанов. Министр обсудил с американским коллегой Скоттом Бессентом сотрудничество России и США в финансовой сфере, а также взаимодействие внутри G20.
Энергетический трек G20 не ограничивается климатической повесткой: на этой площадке также обсуждается устойчивость энергетических рынков. В апреле 2020 года министры энергетики стран «двадцатки» провели внеочередную встречу в удаленном формате именно для этой цели — на фоне обвала нефтяных цен и переговоров крупных производителей о сокращении добычи. Инициатива ее проведения принадлежала Саудовской Аравии.
Тот эпизод иллюстрирует, как работает формат: энергетические вопросы обсуждаются в G20 не только между странами-производителями, но и с участием других крупнейших экономик. В 2020 году Россия и Саудовская Аравия были заинтересованы в подключении США к переговорам о сокращении добычи, что подчеркивает роль G20 как площадки, где к согласованию действий на энергетическом рынке привлекают и США.