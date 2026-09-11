Reuters: Россия примет участие во встрече G20 по вопросам энергетики в Хьюстоне

Представитель России примет участие во встрече G20 по вопросам энергетики в Хьюстоне на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Встреча пройдет 14–16 сентября. Кто именно будет представлять Россию на мероприятии, не уточняется.

31 августа и 1 сентября в американском Ашвилле состоялось заседание министров финансов стран G20. В нем принял участие глава Минфина России Антон Силуанов. Министр обсудил с американским коллегой Скоттом Бессентом сотрудничество России и США в финансовой сфере, а также взаимодействие внутри G20.