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Reuters: Россия примет участие во встрече G20 по вопросам энергетики в Хьюстоне

Представитель России примет участие во встрече G20 по вопросам энергетики в Хьюстоне на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Встреча пройдет 14–16 сентября. Кто именно будет представлять Россию на мероприятии, не уточняется.

31 августа и 1 сентября в американском Ашвилле состоялось заседание министров финансов стран G20. В нем принял участие глава Минфина России Антон Силуанов. Министр обсудил с американским коллегой Скоттом Бессентом сотрудничество России и США в финансовой сфере, а также взаимодействие внутри G20.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Энергетический трек G20 не ограничивается климатической повесткой: на этой площадке также обсуждается устойчивость энергетических рынков. В апреле 2020 года министры энергетики стран «двадцатки» провели внеочередную встречу в удаленном формате именно для этой цели — на фоне обвала нефтяных цен и переговоров крупных производителей о сокращении добычи. Инициатива ее проведения принадлежала Саудовской Аравии.

Тот эпизод иллюстрирует, как работает формат: энергетические вопросы обсуждаются в G20 не только между странами-производителями, но и с участием других крупнейших экономик. В 2020 году Россия и Саудовская Аравия были заинтересованы в подключении США к переговорам о сокращении добычи, что подчеркивает роль G20 как площадки, где к согласованию действий на энергетическом рынке привлекают и США.

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