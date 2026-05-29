«Доброе место» оказалось не к месту

В Краснодаре начался судебный процесс по иску регионального управления Росимущества к благотворительному фонду «Добрый-Юг». Организация несколько месяцев арендовала помещение для помощи людям с ментальными расстройствами в рамках проекта «Доброе место». Затем здание было изъято у владельцев и отошло в казну. Фонду сообщили об этом только через полтора месяца — и теперь требуют заплатить 1,5 млн руб. за незаконное использование уже государственного помещения. Ситуация грозит закрытием «Добрый-Юг», говорит руководство фонда. Краевая Общественная палата обратилась за разъяснением в федеральное Росимущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель благотворительной организации «Добрый-Юг» Богдана Руднева (справа) (2022 год)

Фото: Игорь Чураков Председатель благотворительной организации «Добрый-Юг» Богдана Руднева (справа) (2022 год)

Фото: Игорь Чураков

«Печем ватрушки с яблоками! — Четверо подростков за большим круглым столом улыбаются и наперебой рассказывают: — Замесили тесто! Почистили яблоки! Скоро будем пить чай!» Казалось бы, обычная картина, если не знать, что речь идет о «Добром месте». Это пространство краснодарской благотворительной организации «Добрый-Юг», где помогают социализироваться детям и взрослым с особенностями ментального развития.

Еще у «Добрый-Юг» есть проект «НеПросто мастерские», где подопечные занимаются гончарным делом, рисуют, шьют. «В мастерских идет настоящая трудовая деятельность: наши изделия продаются, а сотрудники получают зарплату,— рассказывает руководитель организации Богдана Руднева.— А в этом помещении мы работаем над развитием навыков бытовой жизни — готовить еду, убирать, ухаживать за цветами в горшках. Эти привычки не так уж просто формируются даже у здоровых людей, правда?»

Женщина подходит к большому панорамному окну и показывает на двухэтажное здание через дорогу: «Вот это наше бывшее помещение. Пришлось экстренно оттуда переселяться».

Благотворительный фонд «Добрый-Юг» создан и зарегистрирован в 2014 году. Организация помогает людям с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями. Сейчас у фонда более 100 подопечных. Фонд неоднократно получал государственную поддержку, в том числе президентские гранты. С 2020 года «Добрый-Юг» включен в Реестр поставщиков социальных услуг Краснодарского края.

Проблемы у организации начались в феврале 2026 года — в фонд пришли сотрудники прокуратуры Западного округа Краснодара и поинтересовались, на каком основании «Добрый-Юг» занимает помещение. Госпожа Руднева предоставила им договор аренды, заключенный летом 2025 года с владелицей здания Ольгой Семеновой. Однако сотрудники надзорного ведомства сообщили, что еще в декабре 2025 года суд изъял всю недвижимость госпожи Семеновой в казну.

Оказалось, что бывшая сотрудница полиции Ольга Семенова и ее муж — экс-руководитель УВД Краснодара Александр Семенов — были привлечены в качестве ответчиков по иску Генпрокуратуры. Суд пришел к выводу, что в 2005 году Александр Семенов использовал служебное положение для незаконного получения земельных участков в центре Краснодара. Позже он построил там коммерческие объекты и вынудил муниципальные власти заключать с ними контракты. Государству отошли активы семьи Семеновых стоимостью 3 млрд руб., в том числе помещение, которое полгода арендовало «Доброе место».

Богдана Руднева сообщила, что ее никто не известил о смене собственника здания. Более того, в конце 2025 года она заранее оплатила аренду за декабрь и январь — 518 тыс. руб. в месяц за 518 «квадратов». Тем не менее Арбитражный суд оштрафовал «Добрый-Юг» и его руководителя за незаконное распоряжение федеральным имуществом. Решение обосновывалось тем, что после перехода здания в казну ранее действовавший договор аренды прекратил свое существование, поскольку федеральное имущество должно сдаваться в аренду исключительно с торгов. Вскоре поступило извещение об иске, поданном Росимуществом.

Ведомство потребовало возместить сумму неосновательного обогащения: пользование теперь уже государственным зданием с 25 декабря по 16 февраля чиновники оценили более чем в 1,5 млн руб.

Также Росимущество попросило арестовать счета «Добрый-Юг» в качестве обеспечительной меры, что и было сделано.

Первое заседание по иску прошло в четверг, 28 мая. Представитель ведомства в суд не пришел, поэтому процесс перенесли. После короткого заседания Богдана Руднева рассказала “Ъ”, что несколько раз обращалась в Росимущество с просьбой перезаключить договор и выставить счета за аренду, но ответа не получила. «Интересно, почему именно полтора миллиона долга? Как они считали?» — недоумевала руководитель организации, напоминая, что платила за аренду всего 518 тыс. руб. в месяц. “Ъ” не удалось связаться с территориальным управлением Росимущества.

Ситуацию усугубляют арестованные счета — организация не может полноценно продолжать свою деятельность, в том числе работать по государственным грантам. «Добрый-Юг» сообщил о ситуации в Общественную палату Краснодарского края, указав на реальную угрозу банкротства и закрытия важного для региона проекта. Председатель палаты Любовь Попова в разговоре с “Ъ” заявила, что направила обращения в федеральное Росимущество и Общественную палату РФ.

Анна Перова, Краснодар