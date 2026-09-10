Алексей Харнас покинет пост главного редактора «Эксперта»

Главный редактор журнала «Эксперт» Алексей Харнас покинет должность в конце сентября. Об этом он сообщил РБК. Господин Харнас занял пост в октябре 2023 года. Кто займет должность после него, не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Харнас

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Алексей Харнас

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

«С акционером издания это решение согласовано. Про будущее место работы пока в силу обязательств говорить не могу. В любом случае сперва воспользуюсь своим правом на отдых»,— сказал господин Харнас.

Алексей Харнас окончил Москов­скую медицинскую академию им. Сеченова. С 1996 года работал редактором журнала «Деньги» в ИД «Коммерсант». В 2000 году перешел в отдел бизнеса «Ъ». С 2005 года был директором по развитию «Ъ» и руководил службой «Издательский синдикат». Курировал корреспондентскую сеть ТАСС в должности замглавреда информагентства. До 2022 года был главным редактором журнала «Гудок».

Журнал «Эксперт» был основан в 1995 году. В 2021 году Арбитражный суд Москвы признал медиахолдинг «Эксперт» банкротом. Финансовым оздоровлением компании занялась корпорация ВЭБ.РФ. В октябре 2023 года произошел перезапуск издания. Гендиректором был назначен Максим Троепольский.