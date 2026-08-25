Россия и Египет обсуждают строительство новых энергоблоков на АЭС Эль-Дабаа
«Росатом» начал обсуждать с Египтом строительство двух дополнительных энергоблоков на атомной электростанции (АЭС) Эль-Дабаа. Об этом сообщил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.
«Сегодня мы начинаем разговор о второй очереди, возможном расширении станции еще на два блока и финансово-экономической модели уже пятого-шестого блока»,— заявил Алексей Лихачев после встречи с египетским министром энергетики Махмудом Эсматом (цитата по ТАСС). Он добавил, что параллельно стороны прорабатывают возможность строительства плавучих и малых АЭС.
«Росатом» начал строить Эль-Дабаа в провинции Матрух в Египте в 2024 году. В состав АЭС войдут четыре энергоблока по 1,2 тыс. МВт каждый. Компания ожидает, что первый энергоблок подключат к сети в 2028 году. Завозить ядерное топливо на объект начнут в 2027 году.
Госкорпорация «Росатом» активно расширяет свое присутствие на мировом рынке, ведя переговоры по строительству энергоблоков с 15 странами и уже подписав соглашения с шестью государствами о строительстве 17 энергоблоков. Помимо уже реализуемых проектов в Индии, Китае, Турции, Египте, Иране и Бангладеш, «Росатом» также планирует строительство четырех плавучих АЭС до 2042 года.
Помимо египетского проекта, «Росатом» ведет переговоры о строительстве атомной электростанции в Нигере, что свидетельствует об интересе страны к развитию мирной атомной энергетики. Также госкорпорация продвигает атомный проект в Эфиопии, где взаимодействие находится на этапе формирования рабочих механизмов и детальной проработки параметров проекта.
В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», тогда же Алексей Лихачев заявил, что работы по строительству всех четырех энергоблоков идут по графику. Еще в сентябре 2025 года власти Египта обсуждали с «Росатомом» строительство в стране АЭС малой мощности, для чего велись переговоры по ознакомлению со всеми возможностями госкорпорации в производстве подобных реакторов.