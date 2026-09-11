Медведев снова опроверг слухи о новой волне мобилизации в России

Власти России не планируют проводить новую волну мобилизации, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, темпы комплектования вооруженных сил по контракту превышают плановые показатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Все это вранье, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную думу»,— сказал господин Медведев на видео в «Максе».

Дмитрий Медведев уже несколько раз опровергал сообщения о планируемой мобилизации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что эти слухи распространяют для дестабилизации обстановки в стране.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. О ее завершении власти сообщили 31 октября того же года, но глава государства не подписывал об этом указ. Слухи о новой волне мобилизации президент в начале сентября 2026 года назвал чушью.