Медведев снова опроверг слухи о новой волне мобилизации в России
Власти России не планируют проводить новую волну мобилизации, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, темпы комплектования вооруженных сил по контракту превышают плановые показатели.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
«Все это вранье, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную думу»,— сказал господин Медведев на видео в «Максе».
Дмитрий Медведев уже несколько раз опровергал сообщения о планируемой мобилизации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что эти слухи распространяют для дестабилизации обстановки в стране.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. О ее завершении власти сообщили 31 октября того же года, но глава государства не подписывал об этом указ. Слухи о новой волне мобилизации президент в начале сентября 2026 года назвал чушью.
Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября 2022 года, не была прекращена отдельным указом президента. 4 ноября 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такой документ не требуется, и объявил частичную мобилизацию завершенной; всего, по данным Минобороны, тогда призвали 318 тыс. человек с учетом добровольцев.
Комплектование по контракту позволяет пополнять Вооруженные силы за счет добровольного поступления на службу, не объявляя новый призыв по мобилизации. В 2025 году по контракту на службу поступили почти 410 тыс. граждан, и план комплектования был перевыполнен. За первые шесть месяцев 2026 года контракт с Минобороны заключили около 200 тыс. человек, еще 16 тыс. отправились на СВО добровольцами, а около 40 тыс. поступили на службу в войска беспилотных систем.