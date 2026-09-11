Банк ВТБ постарается выйти из капитала «Росгосстраха» до конца года
Как рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, банк планирует продать «Росгосстрах» до 1 апреля 2027 года. «С большой вероятностью — внутри 2026 года»,— уточнил он. При этом другие страховые активы — «Росгосстрах-Жизнь» и миноритарная доля в СОГАЗе — останутся на балансе группы. В «Росгосстрахе» заявили “Ъ”, что от планов ВТБ по продаже актива «операционная деятельность компании не меняется».
Страхования компания продается уже больше трех лет, фактически с того времени, как ВТБ приобрел банк «ФК Открытие» (которому принадлежала страховая компания). Осенью 2025 года сделка уже могла состояться, но сорвалась. Позже господин Пьянов говорил о сложностях с финансированием сделки со стороны потенциальных покупателей. В первую очередь это касалось компании «Балтийский лизинг». Однако ранее в качестве претендентов называли и группу «Регион». В ВТБ спешку с продажей объясняют регуляторными изменениями. Принятый в сентябре этого года нормативный документ ЦБ устанавливает жесткие лимиты на отдельные (ранее назывались иммобилизационные) активы банков 1 апреля 2027 года. К этим активам приравняют страховые компании и НПФ.
Подробнее — в материале «Ъ» «У "Росгосстраха" глаза велики»
Продажа «Росгосстраха» для ВТБ связана не только с перераспределением активов, но и с будущей нагрузкой на капитал. Банк России предлагает ограничить непрофильные активы банков 25%: все, что превышает этот лимит, будет уменьшать норматив достаточности капитала, причем сумма превышения умножается на коэффициент иммобилизации от 1 до 3 в зависимости от рискованности актива — его типа, ликвидности и срока нахождения на балансе. Под новые лимиты с 1 апреля 2027 года попадают и страховые компании, поэтому сохранение актива после этой даты может стать для банка менее выгодным с точки зрения капитала.
Предыдущая попытка сделки осложнилась тем, что потенциальный покупатель рассчитывал привлечь кредитное финансирование: в 2025 году Банк России выдвинул «Балтийскому лизингу» дополнительные условия, из-за чего процесс продажи мог затянуться или не состояться. Настороженность регулятора объяснима прошлым опытом: приобретение «Росгосстраха» банком «Открытие» первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин связывал с последующей санацией банка, хотя покупать страховые компании на кредитные средства формально не запрещено. Дополнительным ограничением остается позиция ВТБ: по словам первого зампреда Дмитрия Пьянова, банк готов продавать актив только с прибылью, то есть выше существующей балансовой стоимости, тогда как покупателям еще предстоит найти приемлемую схему финансирования.