Банк ВТБ постарается выйти из капитала «Росгосстраха» до конца года

Как рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, банк планирует продать «Росгосстрах» до 1 апреля 2027 года. «С большой вероятностью — внутри 2026 года»,— уточнил он. При этом другие страховые активы — «Росгосстрах-Жизнь» и миноритарная доля в СОГАЗе — останутся на балансе группы. В «Росгосстрахе» заявили “Ъ”, что от планов ВТБ по продаже актива «операционная деятельность компании не меняется».

Страхования компания продается уже больше трех лет, фактически с того времени, как ВТБ приобрел банк «ФК Открытие» (которому принадлежала страховая компания). Осенью 2025 года сделка уже могла состояться, но сорвалась. Позже господин Пьянов говорил о сложностях с финансированием сделки со стороны потенциальных покупателей. В первую очередь это касалось компании «Балтийский лизинг». Однако ранее в качестве претендентов называли и группу «Регион». В ВТБ спешку с продажей объясняют регуляторными изменениями. Принятый в сентябре этого года нормативный документ ЦБ устанавливает жесткие лимиты на отдельные (ранее назывались иммобилизационные) активы банков 1 апреля 2027 года. К этим активам приравняют страховые компании и НПФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «У "Росгосстраха" глаза велики»