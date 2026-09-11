Минюст объявил проект «Пермь-36» иноагентом

Минюст России внес в список иноагентов бывшего знатока «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую, активистку Елену Матвееву, публициста Рината Мухаметова, а также проект «Пермь-36» и информационный ресурс «Канал визионера». Публициста Евгения Понасенкова исключили из реестра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии Минюста, все внесенные в перечень лица распространяли ложную информацию о решениях и политике российских властей. Елена Матвеева, Ринат Мухаметов и проект «Пермь-36» (иноагенты) выступали против специальной военной операции на Украине. Екатерина Мереминская и Ринат Мухаметов (иноагенты) проживают за границей. «Пермь-36» (иноагент) управляется из-за рубежа.

Автономная некоммерческая организация «Мемориальный центр истории политических репрессий "Пермь-36"» была создана в 2001 году. Занималась историко-просветительской деятельностью на базе бывшей исправительной колонии для политических осужденных в деревне Кучино Пермского края. В 2015 году организация объявила о самоликвидации. Вскоре после этого Минюст объявил ее иноагентом, но исключил из списка в 2016 году.

В июне 2026 года организация была внесена в перечень организаций террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Сейчас здания бывшей исправительно-трудовой колонии «Пермь-36» в Кучино находятся под контролем государства и функционируют как музей-заповедник. Команда проекта «Пермь-36» (иноагент) продолжила правозащитную деятельность за пределами России.