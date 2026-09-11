Минюст исключил Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов
Министерство юстиции России 11 сентября исключило публициста Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. В пресс-релизе министерства сообщается, что публициста исключили «в связи с утратой признаков иностранного агента».
Евгений Понасенков (2021 год)
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«Справедливость торжествует. У меня потрясающие юристы, они все месяцы боролись над каждым словом. — сказал публицист «Осторожно, новости». — В первую очередь мои юристы завалили инстанции документами. Я никуда не уезжал. Я каждый апрель и каждый октябрь могу выезжать в Италию на изучение истории искусства. Я гуляю по Москве. Естественно, я буду продолжать деятельность в России».
Евгения Понасенкова включили в реестр 1 апреля 2022 года. 24 августа того же года Замоскворецкий суд Москвы отказал публицисту в жалобе на действия Минюста. Все вышестоящие инстанции только подтверждали это решение. В материалах суда говорилось, что публициста включили в реестр за ссылки в соцсетях на других иноагентов и получение «опосредованного иностранного финансирования» через издательство АСТ.
Формулировка об утрате признаков означает, что лицо больше не соответствует одному или всем признакам, на которых основан статус иностранного агента. Закон предусматривает процедуру выхода из реестра: достаточно установить факт прекращения деятельности по совокупности признаков иностранного агента, после чего лицо исключается. Такая процедура может быть инициирована как самим иноагентом, так и Минюстом.
Решение принимается не автоматически: ведомство отслеживает юридические факты деятельности иноагентов и обстоятельства, при которых утрачены присущие этому статусу признаки. Применительно к Евгению Понасенкову (признан в РФ иноагентом) это означает пересмотр оснований для нахождения в реестре, а не новое включение или изменение формулировки прежнего решения.