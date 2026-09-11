Минюст исключил Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов

Министерство юстиции России 11 сентября исключило публициста Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. В пресс-релизе министерства сообщается, что публициста исключили «в связи с утратой признаков иностранного агента».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Понасенков (2021 год)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Евгений Понасенков (2021 год)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Справедливость торжествует. У меня потрясающие юристы, они все месяцы боролись над каждым словом. — сказал публицист «Осторожно, новости». — В первую очередь мои юристы завалили инстанции документами. Я никуда не уезжал. Я каждый апрель и каждый октябрь могу выезжать в Италию на изучение истории искусства. Я гуляю по Москве. Естественно, я буду продолжать деятельность в России».

Евгения Понасенкова включили в реестр 1 апреля 2022 года. 24 августа того же года Замоскворецкий суд Москвы отказал публицисту в жалобе на действия Минюста. Все вышестоящие инстанции только подтверждали это решение. В материалах суда говорилось, что публициста включили в реестр за ссылки в соцсетях на других иноагентов и получение «опосредованного иностранного финансирования» через издательство АСТ.