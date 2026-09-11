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Минюст исключил Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов

Министерство юстиции России 11 сентября исключило публициста Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. В пресс-релизе министерства сообщается, что публициста исключили «в связи с утратой признаков иностранного агента».

Евгений Понасенков (2021 год)

Евгений Понасенков (2021 год)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Евгений Понасенков (2021 год)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Справедливость торжествует. У меня потрясающие юристы, они все месяцы боролись над каждым словом. — сказал публицист «Осторожно, новости». — В первую очередь мои юристы завалили инстанции документами. Я никуда не уезжал. Я каждый апрель и каждый октябрь могу выезжать в Италию на изучение истории искусства. Я гуляю по Москве. Естественно, я буду продолжать деятельность в России».

Евгения Понасенкова включили в реестр 1 апреля 2022 года. 24 августа того же года Замоскворецкий суд Москвы отказал публицисту в жалобе на действия Минюста. Все вышестоящие инстанции только подтверждали это решение. В материалах суда говорилось, что публициста включили в реестр за ссылки в соцсетях на других иноагентов и получение «опосредованного иностранного финансирования» через издательство АСТ.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Формулировка об утрате признаков означает, что лицо больше не соответствует одному или всем признакам, на которых основан статус иностранного агента. Закон предусматривает процедуру выхода из реестра: достаточно установить факт прекращения деятельности по совокупности признаков иностранного агента, после чего лицо исключается. Такая процедура может быть инициирована как самим иноагентом, так и Минюстом.

Решение принимается не автоматически: ведомство отслеживает юридические факты деятельности иноагентов и обстоятельства, при которых утрачены присущие этому статусу признаки. Применительно к Евгению Понасенкову (признан в РФ иноагентом) это означает пересмотр оснований для нахождения в реестре, а не новое включение или изменение формулировки прежнего решения.

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