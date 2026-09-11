Умерла принцесса Астрид Норвежская

Принцесса Астрид Норвежская скончалась в возрасте 94 лет, сообщила пресс-служба королевского дома. Ее брат, король Харальд V, умер в больнице в конце августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принцесса Астрид Норвежская

Фото: NTB / Stian Lysberg Solum / Reuters Принцесса Астрид Норвежская

Фото: NTB / Stian Lysberg Solum / Reuters

«Его Величество Король с глубокой скорбью воспринял известие о кончине принцессы Астрид. Принцесса скончалась сегодня, в пятницу, 11 сентября, в возрасте 94 лет»,— указано в сообщении. По словам нового короля Хокона VIII, принцесса уделяла особое внимание и заботилась о наиболее уязвимых слоях общества, а свои задачи выполняла с «самоотдачей и заразительным энтузиазмом».

Принцесса родилась 12 февраля 1932 года в Осло. Изучала философию и политическую историю в колледже Леди-Маргарет Холл (входит в состав Оксфордского университета). Исполняла обязанности первой леди Норвегии с 1954 по 1968 год. Принцесса Астрид была председателем совета Мемориального фонда кронпринцессы Марты, а также патроном нескольких организаций. В ее честь назван Берег Принцессы Астрид в Восточной Антарктиде.