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Умерла принцесса Астрид Норвежская

Принцесса Астрид Норвежская скончалась в возрасте 94 лет, сообщила пресс-служба королевского дома. Ее брат, король Харальд V, умер в больнице в конце августа.

Принцесса Астрид Норвежская

Принцесса Астрид Норвежская

Фото: NTB / Stian Lysberg Solum / Reuters

Принцесса Астрид Норвежская

Фото: NTB / Stian Lysberg Solum / Reuters

«Его Величество Король с глубокой скорбью воспринял известие о кончине принцессы Астрид. Принцесса скончалась сегодня, в пятницу, 11 сентября, в возрасте 94 лет»,— указано в сообщении. По словам нового короля Хокона VIII, принцесса уделяла особое внимание и заботилась о наиболее уязвимых слоях общества, а свои задачи выполняла с «самоотдачей и заразительным энтузиазмом».

Принцесса родилась 12 февраля 1932 года в Осло. Изучала философию и политическую историю в колледже Леди-Маргарет Холл (входит в состав Оксфордского университета). Исполняла обязанности первой леди Норвегии с 1954 по 1968 год. Принцесса Астрид была председателем совета Мемориального фонда кронпринцессы Марты, а также патроном нескольких организаций. В ее честь назван Берег Принцессы Астрид в Восточной Антарктиде.

Фотогалерея

В Осло похоронили короля Норвегии Харальда V

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Истребители F-35 пролетают над похоронами Харальда V

Истребители F-35 пролетают над похоронами Харальда V

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Кортеж короля Хокона VIII возвращается во дворец после похорон

Кортеж короля Хокона VIII возвращается во дворец после похорон

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Сотрудник дворца снимает приспущенный королевский штандарт Норвегии

Сотрудник дворца снимает приспущенный королевский штандарт Норвегии

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Вдова Харальда V королева Соня у гроба мужа

Вдова Харальда V королева Соня у гроба мужа

Фото: NTB / Lise Aaserud / Reuters

Епископ Осло Суннива Гюльвер провела церемонию прощания

Епископ Осло Суннива Гюльвер провела церемонию прощания

Фото: Lise Aserud / Photo / AP

Слева направо: король и королева-консорт Бельгии Филипп и Матильда, король и королева Испании Филипп VI и Летиция, король и королева Дании Фредерик и Мэри

Слева направо: король и королева-консорт Бельгии Филипп и Матильда, король и королева Испании Филипп VI и Летиция, король и королева Дании Фредерик и Мэри

Фото: Markus Schreiber / AP

Траурная процессия с гробом короля Харальда V на улицах Осло

Траурная процессия с гробом короля Харальда V на улицах Осло

Фото: NTB / Cornelius Poppe / Reuters

Принц Уэльский Уильям на похоронах короля Норвегии

Принц Уэльский Уильям на похоронах короля Норвегии

Фото: Lise Aserud / Photo / AP

Слева направо: король и королева Швеции Густав и Сильвия, королева Иордании Рания

Слева направо: король и королева Швеции Густав и Сильвия, королева Иордании Рания

Фото: Lise Aserud / Photo / AP

Слева направо: королева Норвегии Соня, король Норвегии Хокон и его жена, королева Метте-Марит

Слева направо: королева Норвегии Соня, король Норвегии Хокон и его жена, королева Метте-Марит

Фото: Lise Aserud / Photo / AP

Королева Соня и королева Метте-Марит

Королева Соня и королева Метте-Марит

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб с телом короля Харальда прибывает в Кафедральный собор Осло для церемонии прощания

Гроб с телом короля Харальда прибывает в Кафедральный собор Осло для церемонии прощания

Фото: Heiko Junge / NTB / AP

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Военнослужащие сопровождают гроб с телом покойного короля

Военнослужащие сопровождают гроб с телом покойного короля

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Король Швеции Густав и кронпринцесса Швеции Виктория с мужем принцем Даниэлем

Король Швеции Густав и кронпринцесса Швеции Виктория с мужем принцем Даниэлем

Фото: NTB / Carina Johansen / Reuters

Члены норвежской королевской семьи: принц Сверре Магнус, король Хокон и кронпринцесса Ингрид Александра

Члены норвежской королевской семьи: принц Сверре Магнус, король Хокон и кронпринцесса Ингрид Александра

Фото: Ole Berg-Rusten Name / NTB / AP

Траурная процессия движется по улицам Осло в Кафедральный собор

Траурная процессия движется по улицам Осло в Кафедральный собор

Фото: Ole Berg-Rusten Name / NTB / AP

Портрет покойного короля Харальда V

Портрет покойного короля Харальда V

Фото: Markus Schreiber / AP

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Истребители F-35 пролетают над похоронами Харальда V

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Кортеж короля Хокона VIII возвращается во дворец после похорон

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Сотрудник дворца снимает приспущенный королевский штандарт Норвегии

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Вдова Харальда V королева Соня у гроба мужа

Фото: NTB / Lise Aaserud / Reuters

Епископ Осло Суннива Гюльвер провела церемонию прощания

Фото: Lise Aserud / Photo / AP

Слева направо: король и королева-консорт Бельгии Филипп и Матильда, король и королева Испании Филипп VI и Летиция, король и королева Дании Фредерик и Мэри

Фото: Markus Schreiber / AP

Траурная процессия с гробом короля Харальда V на улицах Осло

Фото: NTB / Cornelius Poppe / Reuters

Принц Уэльский Уильям на похоронах короля Норвегии

Фото: Lise Aserud / Photo / AP

Слева направо: король и королева Швеции Густав и Сильвия, королева Иордании Рания

Фото: Lise Aserud / Photo / AP

Слева направо: королева Норвегии Соня, король Норвегии Хокон и его жена, королева Метте-Марит

Фото: Lise Aserud / Photo / AP

Королева Соня и королева Метте-Марит

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб с телом короля Харальда прибывает в Кафедральный собор Осло для церемонии прощания

Фото: Heiko Junge / NTB / AP

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Военнослужащие сопровождают гроб с телом покойного короля

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Король Швеции Густав и кронпринцесса Швеции Виктория с мужем принцем Даниэлем

Фото: NTB / Carina Johansen / Reuters

Члены норвежской королевской семьи: принц Сверре Магнус, король Хокон и кронпринцесса Ингрид Александра

Фото: Ole Berg-Rusten Name / NTB / AP

Траурная процессия движется по улицам Осло в Кафедральный собор

Фото: Ole Berg-Rusten Name / NTB / AP

Портрет покойного короля Харальда V

Фото: Markus Schreiber / AP

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