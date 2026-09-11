На Урале суд вынес приговор за вывоз стратегически важных ресурсов за границу

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Манзару Аминову, признанному виновным в пяти эпизодах незаконного вывоза стратегически важных ресурсов за пределы ЕАЭС (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, осужденный, занимавший должность директора ООО, пять раз организовал вывоз пиломатериалов из хвойных пород в Таджикистан и Узбекистан с целью извлечения прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, общий объем вывезенной древесины превысил 848 кубометров, а совокупная стоимость товара составила более 8,2 млн руб. Для придания операциям законного вида обвиняемый вносил в систему ЛесЕГАИС ложные сведения о сделках и оформлял фитосанитарные сертификаты на основании документов с недостоверными данными о происхождении продукции.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке по ходатайству подсудимого. По совокупности преступлений, включая ранее вынесенный приговор мирового судьи Белоярского района, суд назначил наказание в виде штрафа размером 800 тыс. руб.

Кроме того, суд постановил взыскать в пользу федерального бюджета и обратить в собственность государства сумму в размере более 8,2 млн руб., эквивалентную стоимости конфискованного имущества. На принадлежащее осужденному имущество наложен арест до полного исполнения приговора в части конфискации.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Стороны имеют право обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.