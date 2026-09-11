Хуситы заявили о захвате еще шести районов Йемена

Бойцы движения «Ансар Аллах» взяли под контроль еще шесть районов провинций Йемена Таиз и Эль-Ходейда общей площадью 5,4 тыс. кв. км. Об этом заявил представитель движения хуситов Яхья Сариа.

«Многосторонняя военная операция проводится с целью вытеснения саудовских войск из западных прибрежных районов (Йемена.— "Ъ")»,— сказал Яхья Сариа в эфире телеканала «Аль-Масира».

Западное побережье Йемена имеет стратегическое значение из-за выхода к Баб-эль-Мандебскому проливу. Он соединяет Красное море с Аденским заливом и служит южными воротами в Суэцкий канал. Это самый короткий морской путь для доставки товаров из Азии в Европу.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Борьба за море подожгла Йемен».