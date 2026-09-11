Хуситы заявили о захвате еще шести районов Йемена
Бойцы движения «Ансар Аллах» взяли под контроль еще шесть районов провинций Йемена Таиз и Эль-Ходейда общей площадью 5,4 тыс. кв. км. Об этом заявил представитель движения хуситов Яхья Сариа.
«Многосторонняя военная операция проводится с целью вытеснения саудовских войск из западных прибрежных районов (Йемена.— "Ъ")»,— сказал Яхья Сариа в эфире телеканала «Аль-Масира».
Западное побережье Йемена имеет стратегическое значение из-за выхода к Баб-эль-Мандебскому проливу. Он соединяет Красное море с Аденским заливом и служит южными воротами в Суэцкий канал. Это самый короткий морской путь для доставки товаров из Азии в Европу.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Борьба за море подожгла Йемен».
Для этого направления важен не только контроль над отдельными округами, но и доступ к господствующим высотам у побережья. Если прибрежная часть Таиза перейдет к хуситам, это позволит им наращивать морскую блокаду Баб-эль-Мандебского пролива и создаст плацдарм для наступления на Аден — временную столицу центральных властей.
Накануне хуситы захватили портовый город Моху на западном побережье и начали атаковать острова Ханиш в Красном море. По данным Reuters, эти действия приблизили движение к установлению контроля над Баб-эль-Мандебским проливом.
Риск для судоходства уже стал отдельным направлением противостояния: в июле 2026 года возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что приступила к защите торговых судов, проходящих через пролив. Угрозы хуситов в адрес таких судов коалиция назвала явным нарушением международного права и морским пиратством.