РФ предупредила Литву о последствиях размещения на ее территории ядерного оружия
Если Литва разместит у себя ядерное оружие, ее территория окажется под прицелом России. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы литовских властей исключить из конституции страны положение, запрещающее развертывать в Литве оружие массового поражения.
В Вильнюсе говорят, что это ограничение делает Литву «белой вороной» и «слабым звеном в системе ядерного сдерживания НАТО». Изменить основной закон литовские власти намерены к началу 2027 года. Обсуждаемая поправка не означает, что на территории Литвы действительно будет размещено ядерное оружие.
Подробности — в материале «Оружие массового устрашения».
Отмена запрета прежде всего устраняет внутреннее правовое препятствие: Литва сможет принять американское ядерное оружие, если НАТО сочтет такое размещение необходимым. Это не означает автоматического развертывания, но превращает вопрос из юридически закрытого в предмет политического и военного решения альянса и одновременно служит сигналом Москве.
В действующей схеме НАТО американское ядерное оружие размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции; авиация этих стран совместно с США отрабатывает его применение, однако окончательное решение остается за Вашингтоном. Поэтому возможное появление Литвы в такой конфигурации означало бы не самостоятельное владение оружием, а расширение инфраструктуры и участия союзников в американском механизме сдерживания.
Литовские власти указывают, что отмена запрета не нарушит обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия. Обсуждаемый вариант относится к нестратегическому оружию, предназначенному для поражения войск, аэродромов, портов, командных пунктов и военной инфраструктуры; по оценкам комментаторов, возможность размещения такого потенциала в странах Восточной Европы, включая Литву, дает США дополнительный козырь в противостоянии с Россией.