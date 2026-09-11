РФ предупредила Литву о последствиях размещения на ее территории ядерного оружия

Составлено ИИ-Ассистентъ

Отмена запрета прежде всего устраняет внутреннее правовое препятствие: Литва сможет принять американское ядерное оружие, если НАТО сочтет такое размещение необходимым. Это не означает автоматического развертывания, но превращает вопрос из юридически закрытого в предмет политического и военного решения альянса и одновременно служит сигналом Москве.

В действующей схеме НАТО американское ядерное оружие размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции; авиация этих стран совместно с США отрабатывает его применение, однако окончательное решение остается за Вашингтоном. Поэтому возможное появление Литвы в такой конфигурации означало бы не самостоятельное владение оружием, а расширение инфраструктуры и участия союзников в американском механизме сдерживания.

Литовские власти указывают, что отмена запрета не нарушит обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия. Обсуждаемый вариант относится к нестратегическому оружию, предназначенному для поражения войск, аэродромов, портов, командных пунктов и военной инфраструктуры; по оценкам комментаторов, возможность размещения такого потенциала в странах Восточной Европы, включая Литву, дает США дополнительный козырь в противостоянии с Россией.