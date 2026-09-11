В Верхней Салде начали подготовку к строительству нового медкомплекса

В Верхней Салде (Свердловская область) установили первый камень в основание будущего медицинского комплекса. В него войдут взрослая и детская поликлиники, а также детский стационар. Проект реализуют при поддержке правительства Свердловской области и корпорации «ВСМПО-Ависма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Предоставлено «ВСМПО-Ависма» Фото: Предоставлено «ВСМПО-Ависма» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Предоставлено «ВСМПО-Ависма» Фото: Предоставлено «ВСМПО-Ависма»

Как сообщили в пресс-службе корпорации, «ВСМПО-Ависма» демонтировала терапевтическое отделение стационара. В октябре планируется снести хирургическое отделение. Одновременно перепрофилируется здание роддома, куда уже перенесли хирургическое и терапевтическое отделения.

Проектно-сметную документацию разрабатывает «Башкиргражданпроект» из Уфы. Сейчас специалисты проводят инженерные изыскания и готовят проект. После прохождения государственной экспертизы и проверки сметной стоимости начнется основной этап строительства.

«В городе, где производят титан, градообразующее предприятие выступило с инициативой, и сегодня вместе с компанией "ВСМПО-Ависма" мы модернизируем городскую систему здравоохранения. Предприятие построит современный комплекс, а задача региональной власти – наполнить эти корпуса оборудованием и врачами. Чтобы решить кадровую задачу, нужно строить в регионе новый медицинский вуз, договоренности об этом уже есть с правительством РФ, а также обеспечивать жильем молодые кадры»,— сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Работа над проектом началась еще в ноябре 2024 года, когда был создан оргкомитет по социально-экономическому развитию Верхнесалдинского округа к 250-летию города. Модернизация здравоохранения вошла в число 14 приоритетных направлений по инициативе корпорации. Точные параметры проекта стороны согласовали в августе 2025 года. В сентябре того же года «ВСМПО-Ависма» и региональный минздрав подписали соглашение о развитии здравоохранения в округе.

Корпорация также оказывает поддержку действующей медицине Верхней Салды. За последние годы она приобрела для ЦРБ реанимационные мониторы, аппараты ИВЛ, передвижной рентгеновский аппарат и автомобили, а также оснастила урологическое отделение.

Кроме того, с октября 2024 года благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова ежемесячно выплачивает дополнительные средства фельдшерам скорой помощи. Сейчас выплаты получают 25 специалистов в Верхней Салде и 20 в Нижней Салде. «Чтобы создать нормальные медицинские условия, нужно современное здание, оборудование и врачи, которые выбирают жизнь в Верхней Салде. Я глубоко убежден, что бизнес может помогать власти: да, за медицину отвечает государство, но если мы в силе поддержать такие проекты, это обязательно нужно делать»,— прокомментировал Михаил Шелков.

Генеральный директор корпорации Дмитрий Трифонов отметил, что собственная медицинская служба предприятия обслуживает около 20 тыс. сотрудников и ветеранов, но семьи работников пользуются городской системой здравоохранения. «Проектирование идет, стройка начнется сразу после экспертизы. У нас есть понимание, как будут выглядеть корпуса — это современное и приятное место, куда хочется обратиться за своевременным лечением»,— сказал господин Трифонов.