«Авангард-агро-Воронеж» избежал возврата субсидии властям региона на 82 млн

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу ООО «Авангард-агро-Воронеж» (входит в ГК «Авангард-агро», один из крупнейших экспортеров зерна в России) и отменил решение Арбитражного суда Воронежской области, обязавшего компанию вернуть Минсельхозу Воронежской области 81,7 млн руб. субсидии. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Субсидию компания получила в 2023 году на возмещение части затрат на сельскохозяйственное страхование. В октябре 2025 года Минсельхоз потребовал вернуть 81,7 млн руб. В ведомстве сочли, что при расчете страховой стоимости урожая компания использовала данные о средней цене реализации сельхозпродукции, тогда как методика предусматривала использование средней цены производителей соответствующей сельхозкультуры.

Первая инстанция встала на сторону министерства и признала требование о возврате субсидии законным.

По данным Rusprofile, ООО «Авангард-агро-Воронеж» зарегистрировано в ноябре 2005 года в Острогожском районе Воронежской области. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал предприятия составляет 1,2 млрд руб. Гендиректором является Наталья Космирова, а учредителем выступает орловское АО «Авангард-Агро» (данные об учредителях этой компании отсутствуют в ЕГРЮЛ). За 2025 год выручка общества составила 8,4 млрд руб., снизившись на 30% по сравнению с 2024-м (12 млрд руб.). Чистая прибыль достигла 2,8 млрд руб., снизившись на 27% по сравнению с 2024-м (12 млрд руб.).

В июле 2025 года инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора провели выездную проверку и обнаружили, что «Авангард-агро-Воронеж» сбрасывает загрязненные стоки в реку Полубянку, протекающую в Острогожском районе и впадающую в реку Тихая Сосна.

Мария Свиридова