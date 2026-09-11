В Музее андеграунда стартовал фестиваль женского искусства «Боже, храни королев»

Торжественное открытие фестиваля женского искусства «Боже, храни королев» прошло в Музее андеграунда в Екатеринбурге. Он будет идти до 13 сентября.

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В зале-магазине представлены работы 20 известных и начинающих женщин-художниц: произведения живописи, графики, скульптуры и работы по текстилю. Организаторы сообщили, что всего на фестиваль поступило более 300 заявок из России и других стран.

«Мы три года назад собрали потрясающую команду из женщин и создали первый фестиваль "Боже, храни королев". Для нас это важно, потому что женщины, особенно творческих профессий, находятся в наиболее уязвимом положении»,— рассказала директор музея Ольга Комлева.

В рамках фестиваля были заявлены произведения опытных мастериц, которые творят в разных техниках. Здесь можно увидеть серию живописи «Режим тишины» и «Самый любимый бантик» Марины Кутявиной, глиняные фигуры «Вечерние красавицы» и «Персональная луна» Александры Макляевой, керамические скульптуры «Страх» и «Влияние общества» Александры Павловой и другие арт-объекты.

Среди начинающих авторов здесь выставлены холсты Карины Шушубаевой («Утро», «Вечер пятницы», «Сессия»), графика Ольги Опариной («Духи леса», «Клоунада», «Перед выходом») и работы с печатными силуэтами от Юлии Лобачевой («Девушка», «Замок принцессы», «Соседи»). «Печатная техника довольно доступная. Можно сделать трафарет из кальки или бумаги. Еще интереснее не рисовать сразу фигуру, а идти ножом как рука ведет. Тогда получается форма обобщенная, но при этом и более интересная»,— уточнила художница.

Дополнительно в программе фестиваля запланирован концерт инди-певицы Рушаны, лекторий с кандидатом психологических наук Ларисой Марарица, опен-ток от швейцарского психоаналитика Джанет Фишер и встреча с мастером Анастасией Романовой на показе инсталляции «Я тебя так ждала». В последний день на площадке будет проходить маркет, где можно купить предметы искусства и украшения.

София Паникова