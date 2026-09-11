В летнюю трансферную кампанию клубы РПЛ потратили на новых игроков €97,5 млн
Клубы Российской премьер-лиги провели летнюю трансферную кампанию поразительно скромно. В общей сложности они потратили на приобретение новичков €97,5 млн. Меньше было только сразу после введения санкций — летом 2022 года. При этом две трети трат пришлись на долю трех грандов — «Зенита», «Краснодара» и «Спартака».
Исключительная сдержанность была свойственна на сей раз как середнякам и аутсайдерам, так и другим лидерам. ЦСКА и московское «Динамо» вложили в новобранцев всего по €6 млн.
Подробности — в материале «Окошечко возможностей».
Отстранение российских клубов от международных турниров с конца февраля 2022 года лишило их части доходов и снизило интерес иностранцев к чемпионату. Отсутствие еврокубков одновременно уменьшает выручку и сохраняет расходы на проведение матчей и зарплаты; к 2025 году бюджеты клубов сокращались уже три предыдущих года, что ограничивало возможности тратить на усиление составов.
Ограничения изменили и саму географию трансферов: привлекать игроков из Западной Европы стало гораздо сложнее, тогда как активность сместилась в Восточную Европу и Латинскую Америку. Поэтому клубы действуют на более узком и менее привычном рынке, а адаптация к новым условиям, более выгодные медиаконтракты и коммерциализация Кубка России, по оценке 2023 года, не смогли полностью компенсировать санкционный эффект.