В летнюю трансферную кампанию клубы РПЛ потратили на новых игроков €97,5 млн

Клубы Российской премьер-лиги провели летнюю трансферную кампанию поразительно скромно. В общей сложности они потратили на приобретение новичков €97,5 млн. Меньше было только сразу после введения санкций — летом 2022 года. При этом две трети трат пришлись на долю трех грандов — «Зенита», «Краснодара» и «Спартака».

Исключительная сдержанность была свойственна на сей раз как середнякам и аутсайдерам, так и другим лидерам. ЦСКА и московское «Динамо» вложили в новобранцев всего по €6 млн.

Подробности — в материале «Окошечко возможностей».