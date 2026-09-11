Окошечко возможностей

Клубы Российской премьер-лиги провели очередную летнюю трансферную кампанию поразительно скромно даже по меркам «изоляционного» периода. В общей сложности они потратили на приобретение новичков €97,5 млн. Меньше они инвестировали в них в этом десятилетии только сразу после введения санкций — летом 2022 года. При этом две трети трат пришлись на долю крохотной группы грандов из «Зенита», «Краснодара» и «Спартака».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки петербургского «Зенита» во время матча с московским «Динамо» (август 2026 года)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ Игроки петербургского «Зенита» во время матча с московским «Динамо» (август 2026 года)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Поздно ночью в четверг, 10 сентября, на полторы недели позже, чем в ведущих европейских лигах, в России закрылось летнее трансферное окно. Его итоги оказались довольно примечательными.

В общей сложности 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) потратили на новичков, по данным Transfermarkt, €97,5 млн.

Чтобы оценить, насколько скромна эта цифра, даже необязательно сопоставлять ее с цифрами «большой европейской пятерки», в которую входят Англия, Испания, Италия, Германия и Франция. В ней расходы были в десятки раз выше, а во флагманской Английской премьер-лиге уже превратились чуть ли не в рутину переходы, по стоимости превышающие совокупные траты представителей РПЛ летом 2026 года. Проще сравнить отечественную лигу с ней же самой образца предыдущих сезонов.

Когда-то боровшаяся за футбольных звезд с представителями «большой пятерки», она перестала пытаться угнаться за ней еще в минувшем десятилетии. Но все-таки амбиции и финансовые ресурсы лиги позволяли держать планку инвестиций в игроков в рамках основного трансферного окна на достаточном высоком — около €200 млн — уровне. Слегка просела РПЛ, как и все остальные лиги, во время пандемии коронавируса. А сразу после нее случилось резкое падение — уже из-за обрушившихся на российский футбол весной 2022 года санкций, которые до сих пор вынуждают его существовать в режиме международной изоляции.

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За время действия санкций РПЛ ни разу хотя бы не приблизилась к допандемийным показателям. Но даже на этом фоне показатели нынешние выделяются. За весь санкционный период дешевле только что завершившейся была одна-единственная летняя кампания лиги — самая первая, проходившая на фоне «шокового эффекта» от ограничений, вылившегося в смену формата владения и управления некоторыми клубами, отток иностранцев из российского спорта и недоступность ряда рынков. После «адаптации» к санкциям произошел рост расходов. А летом 2025 года они вплотную приблизились к €140 млн, чтобы, как выяснилось, через год рухнуть вниз.

Добавить картине занятных штрихов можно кое-какими наблюдениями. Например, насчет «трансферной поляризации». Недалеко от стомиллионного рубежа, не упав в нишу к по-настоящему бедным лигам, РПЛ оказалась лишь благодаря трем клубам.

Совокупные расходы «Зенита» (€25,2 млн) и «Краснодара» (€22,35 млн), которые брали золото тех чемпионатов России, что предшествовали текущему, а также отчаянно старающегося конкурировать с ними «Спартака» (€16 млн) составили 65% от всех расходов членов лиги.

И лишь они совершали чрезвычайно дорогие по стандартам РПЛ сделки. Более €10 млн стоили всего две: 15-миллионный переход в «Зенит» из «Трабзонспора» Фелипе Аугусту и 11-миллионный переход в «Спартак» из «Рубина» Мирлинда Даку.

При этом исключительная сдержанность была свойственна на сей раз как середнякам и аутсайдерам, так и другим грандам. ЦСКА и московское «Динамо», которые после седьмого тура занимают в таблице российского первенства второе и третье места вслед за «Краснодаром» и явно охотятся за медалями, вложили в новобранцев по €6 млн.

«Локомотив», бронзовый призер прошлого чемпионата, и раньше придерживавшийся стратегии, предполагающей жесткую экономию и приоритет для своих воспитанников и молодежи, не дотянул и до €4 млн. И это несмотря на прекрасную выручку от продаж лучших футболистов. Трансферы в «Галатасарай», «Краснодар» и «Зенит» Алексея Батракова, Дмитрия Воробьева и Артема Карпукаса принесли ему €37,5 млн.

Алексей Доспехов