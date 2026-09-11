World Aquatics обязала страны гарантировать выдачу виз российским спортсменам
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обязала принимающие турниры страны гарантировать выдачу виз российским спортсменам. Об этом на форуме «Экспобаскет» сказал генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин.
«Мы добились от World Aquatics решения на президиуме о том, что страны, которые берут на себя проведение больших международных стартов, должны обязательно подписать согласие, что правительство стран не будет мешать русским и белорусским спортсменам получать визы, что не будет абсолютно никакого давления»,— приводит его слова Telegram-канал «Росконгресс Спорт». Господин Габдуллин уточнил, что в случае проблем с въездными документами World Aquatics передаст право проведения соревнований странам с «лояльным отношением» к спортсменам из России.
В апреле 2026 года World Aquatics сняла все санкции с российских атлетов, допустив их к участию в состязаниях с флагом и гимном.
Гарантия переводит визовый вопрос из сферы частных обращений спортсменов в условие допуска страны к проведению турнира: принимающее государство должно заранее подтвердить, что не станет препятствовать выдаче виз участникам. В октябре 2025 года World Aquatics заявляла, что сама не имеет полномочий помогать российским пловцам с получением польских виз, поэтому новая конструкция возлагает ключевую ответственность именно на организатора и его власти.
Последствием нарушения может стать не только недопуск отдельных спортсменов, но и потеря турнира. В 2026 году после отказа Польши выдать визы российским пловцам, имевшим допуски от World Aquatics на чемпионат Европы по плаванию, страна лишилась права провести юниорский чемпионат Европы по тяжелой атлетике, а соревнования перенесли в Албанию; этот прецедент показывает, каким образом может работать объявленная санкция в виде передачи соревнований другой стране.