World Aquatics обязала страны гарантировать выдачу виз российским спортсменам

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обязала принимающие турниры страны гарантировать выдачу виз российским спортсменам. Об этом на форуме «Экспобаскет» сказал генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин.

«Мы добились от World Aquatics решения на президиуме о том, что страны, которые берут на себя проведение больших международных стартов, должны обязательно подписать согласие, что правительство стран не будет мешать русским и белорусским спортсменам получать визы, что не будет абсолютно никакого давления»,— приводит его слова Telegram-канал «Росконгресс Спорт». Господин Габдуллин уточнил, что в случае проблем с въездными документами World Aquatics передаст право проведения соревнований странам с «лояльным отношением» к спортсменам из России.

В апреле 2026 года World Aquatics сняла все санкции с российских атлетов, допустив их к участию в состязаниях с флагом и гимном.

Арнольд Кабанов