Сегодня день рождения у председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой

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Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Ее поздравляет губернатор Приморского края Олег Кожемяко:

— Уважаемая Элла Александровна, рад поздравить Вас с днем рождения! Хочу выразить искреннее восхищение Вашей работоспособностью, энтузиазмом, умением работать на результат в сочетании с душевной теплотой и женской чуткостью. За годы своей работы Вы многое сделали для защиты прав и свобод граждан России. Всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, и многое делаете для поддержки наших воинов—участников СВО. Пусть Ваша активная жизненная позиция гражданина и патриота, богатый профессиональный опыт и дальше будут залогом новых свершений и ярких побед!

Сегодня исполняется 56 лет основателю корпорации АЕОН, члену бюро правления РСПП Роману Троценко

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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Роман Троценко

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Его поздравляет президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин:

— Уважаемый Роман Викторович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Ваш управленческий опыт и стратегическое видение много лет задают высокую планку в развитии предприятий ключевых отраслей экономики. При этом Вы показываете пример социально ответственного предпринимательства, последовательно развиваете среду во многих регионах России, будь то городская инфраструктура, образовательные или культурные проекты. Вы тратите много времени на воспитание молодого поколения предпринимателей, много лет поддерживая Школу управления «Сколково» и одну из лучших в мире школ для одаренных детей «Летово». Такой подход сегодня востребован как никогда. Высоко ценю Вашу активную общественную деятельность в качестве члена бюро правления РСПП, направленную на создание благоприятного инвестиционного климата в нашей стране, поддержание диалога бизнеса и власти по самой острой проблематике — налогам и денежно-кредитной политике. Желаю Вам здоровья, благополучия, новых достижений на благо России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»