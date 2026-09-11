Владельца банного комплекса в Крыму приговорили к 13 годам за переводы ВСУ

Московский областной суд признал виновным в госизмене за перевод денег Вооруженным силам Украины (ВСУ) владельца банного комплекса в Крыму Олега Лысенко. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Также подсудимому назначили штраф 450 тыс. руб., сообщили в пресс-службе судов Подмосковья.

Согласно материалам следствия, Лысенко переводил деньги на счет, имеющий отношение к украинской армии. Средства использовались для деятельности, направленной против безопасности России.

Бизнесмена арестовали в мае 2025 года. Олег Лысенко вину не признавал. На заседании по обжалованию ареста адвокат подсудимого утверждал, что предприниматель дал «исчерпывающие показания и пояснения», а также предоставил следствию пароли от изъятой техники.

Никита Черненко