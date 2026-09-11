Набиуллина назвала «крайне вредным» повышение цели по инфляции с 4%

Банк России (ЦБ) не собирается повышать цель по инфляции с 4%, поскольку это приведет к росту ставок и снижению доступности кредита. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке.

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Мы не рассматриваем возможность увеличения таргета по инфляции, считаем, что это будет крайне вредно. Те, кто это предлагает, думают, что ставки от этого уменьшатся, но ставки от этого только вырастут»,— пояснила госпожа Набиуллина.

Годовая инфляция в 2026 году, по оценкам ЦБ, составит 6-7%. В 2027 году показатель вернется к целевым 4%. Инфляционные ожидания россиян остаются повышенными, указывает регулятор.