Набиуллина назвала «крайне вредным» повышение цели по инфляции с 4%
Глава ЦБ Набиуллина оценила возможность повышения цели по инфляции с 4%
Банк России (ЦБ) не собирается повышать цель по инфляции с 4%, поскольку это приведет к росту ставок и снижению доступности кредита. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке.
Эльвира Набиуллина
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Мы не рассматриваем возможность увеличения таргета по инфляции, считаем, что это будет крайне вредно. Те, кто это предлагает, думают, что ставки от этого уменьшатся, но ставки от этого только вырастут»,— пояснила госпожа Набиуллина.
Годовая инфляция в 2026 году, по оценкам ЦБ, составит 6-7%. В 2027 году показатель вернется к целевым 4%. Инфляционные ожидания россиян остаются повышенными, указывает регулятор.
Повышение инфляционной цели само по себе не делает кредиты дешевле. Низкая инфляция считается условием умеренных процентных ставок: только при устойчиво низком росте цен можно ожидать, что ставки в экономике также будут невысокими. Денежно-кредитная политика при этом реагирует не столько на текущую инфляцию, сколько на динамику инфляционных ожиданий и прогноз будущей инфляции.
Поэтому попытка смягчить ориентир может потребовать более жесткой политики, если она усилит ожидания дальнейшего роста цен: в условиях выросших ожиданий отсутствие реакции регулятора на всплеск инфляции ведет к раскручиванию инфляционной спирали. Высокая ключевая ставка в такой ситуации сдерживает инфляционное давление, но одновременно ограничивает доступность кредитов; сохранение низкой цели связывает решения по ставке с задачей вернуть инфляцию к устойчиво низкому уровню.