Убийства без мотивов

Как стало известно “Ъ”, присяжные Мосгорсуда признали уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Хагундокова виновным в убийстве в 2012 году в центре столицы сотрудника Фонда социального страхования (ФСС) Олега Гвоздева. Мотивы этого преступления так и не были установлены, как и другого убийства, за которое Хагундоков уже отбывает 13-летний срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Присяжные Московского городского суда вынесли обвинительный вердикт по делу Аслана Хагундокова. Ему вменяют в вину убийство, совершенное группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 19 ноября 2012 года Аслан Хагундоков с неустановленным сообщником убил руководителя управления организации размещения заказов для госнужд ФСС 33-летнего Олега Гвоздева, нанеся ему несколько ударов ножом в область сердца.

Тело жертвы было найдено в центре Москвы — во дворе дома №12/23 по улице Садовой-Спасской.

Следователи СКР, как тогда сообщали СМИ, в качестве одной из возможных рассматривали версию о том, что убийство могло быть связано не только с работой погибшего в ФСС. Дело в том, что господин Гвоздев занимался игорным бизнесом в Подмосковье вместе с небезызвестным Иваном Назаровым. Заведения последнего, по версии СКР, находились под «крышей» прокуратуры, но целый ряд уголовных дел, возбужденных в связи с этим, потом был либо прекращен, либо завершился оправдательными приговорами.

Более десяти лет дело об убийстве расследовалось в отношении неустановленных лиц. В июле 2024 года в качестве обвиняемого по нему был привлечен Аслан Хагундоков. Выйти на него, как утверждали правоохранители, позволили сохранившиеся записи с камер наблюдения и генетическая экспертиза соскобов с перчаток, брошенных на месте преступления.

Адвокат Аслана Хагундокова Лев Дорофеев заявил “Ъ”, что в деле нет ни одного прямого свидетеля, а следствие не смогло выявить у подсудимого какого-либо мотива для убийства.

Защитник усомнился в результатах генетической экспертизы: у Аслана Хагундокова биоматериал собрали в колонии незадолго до начала следственных действий с его участием.

Эксперт, допрошенный в ходе процесса, косвенно это подтвердил. На видеозапись, которая фигурирует в деле, отметил адвокат, само убийство не попало. В ходе заседания прокурор сам признал низкое качество видео, а его экспертиза, которая позволила следствию выйти на Аслана Хагундокова, установила лишь, что мужчина, запечатленный камерой, имеет схожие с фигурантом черты лица: нос, ухо и бороду.

В ходе первого процесса доводы защиты убедили присяжных. Процесс завершился в ноябре 2025 года оправдательным приговором. Гособвинение с этим решением ожидаемо не согласилось и обжаловало его.

К повторному рассмотрению дела Мосгорсуд приступил в июне 2026 года. Для вынесения вердикта присяжным потребовалось 12 заседаний. В итоге семь из восьми проголосовали за виновность Аслана Хагундокова и признали его не заслуживающим снисхождения.

Адвокат Дорофеев отмечает, что процесс прошел с нарушениями. В частности, судья ограничивала время выступлений защиты, отклонила почти все ее ходатайства, даже те, которые на первом процессе были удовлетворены.

15 сентября в Мосгорсуде пройдет обсуждение последствий вердикта: прокурор запросит наказание для подсудимого.

Отметим, что с 2015 года Хагундоков уже отбывает срок — 13 c половиной лет за убийство ростовского предпринимателя Петра Аржаника, а также за незаконный оборот огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Петр Аржаник был расстрелян в собственном гараже 21 апреля 2014 года, куда киллер в маске, как зафиксировала видеокамера, приехал на велосипеде.

Мотив убийства также не был установлен. В свою очередь, адвокат Дорофеев отмечает, что и в том случае его подзащитный не был похож на человека с видеозаписи, отличался и почерк убийцы. Сейчас защита добивается пересмотра первого дела в кассационной инстанции.

Ефим Брянцев