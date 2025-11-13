Видеозапись присяжных не убедила

Суд в Москве вынес оправдательный приговор уроженцу Кабардино-Балкарии Аслану Хагундокову, который обвинялся в убийстве сотрудника Фонда социального страхования (ФСС) Олега Гвоздева, совершенном в 2012 году в столице. Коллегия присяжных, с участием которой проходил процесс, посчитала, что гособвинению не удалось доказать причастность фигуранта к преступлению. Тем временем Аслан Хагундоков уже успел отсидеть десять лет за другое убийство, совершенное в Ростове-на-Дону в 2014 году.

Как стало известно “Ъ”, 13 ноября Московский городской суд, основываясь на вердикте коллегии присяжных, вынес оправдательный приговор Аслану Хагундокову. Ему вменяли в вину убийство, совершенное группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). За невиновность фигуранта проголосовали шестеро из восьми присяжных заседателей. По данным “Ъ”, прокуратура будет обжаловать судебное решение.

По версии обвинения, 19 ноября 2012 года Аслан Хагундоков с неустановленным сообщником расправился с руководителем управления организации размещения заказов для госнужд ФСС 33-летним Олегом Гвоздевым.

Тот получил несколько смертельных ударов ножом в область сердца. Тело убитого было найдено вечером во дворе дома 12/23 по улице Садовой-Спасской.

Следователи Следственного комитета России (СКР), как тогда сообщали СМИ, в качестве одной из возможных рассматривали версию о том, что убийство могло быть связано с профессиональной деятельностью господина Гвоздева. Дело в том, что он некоторое время работал в компании главного фигуранта нашумевшего в свое время уголовного дела об игорном бизнесе в Подмосковье Ивана Назарова (впоследствии оправдан), по которому проходили также некоторые чиновники ФСС.

Более десяти лет дело расследовалось в отношении неустановленных лиц. В июле 2024 года стало известно, что Мещанским следственным отделом Главного следственного управления СКР по Москве в качестве обвиняемого привлечен Аслан Хагундоков. Выйти на него, как утверждали правоохранители, позволили сохранившиеся записи с камер наблюдения и генетическая экспертиза соскобов с перчаток, брошенных на месте преступления. На видеозаписи видно, как господин Гвоздев идет по Садовой-Спасской улице и в какой-то момент к нему подходят двое мужчин, после чего все трое ушли в подворотню. Обратно вышли только двое.

В Мосгорсуд дело поступило в конце июля этого года, присяжных удалось отобрать без проблем, что бывает нечасто. Для рассмотрения дела председательствующей Ирине Вырышевой и заседателям потребовалось всего 13 заседаний.

После вынесения приговора адвокат Аслана Хагундокова Лев Дорофеев заявил “Ъ”, что в деле нет ни одного прямого свидетеля, а следствие не смогло выявить у подсудимого какого-либо мотива для убийства.

Защитник поставил под сомнение результаты генетической экспертизы: у Аслана Хагундокова биоматериал собрали в колонии незадолго до начала следственных действий с его участием. Эксперт, допрошенный в ходе процесса, косвенно это подтвердил. На видеозапись, которая фигурирует в деле, отметил адвокат, само убийство не попало. В ходе заседания прокурор сам признал низкое качество видеозаписи, а ее экспертиза, которая позволила следствию выйти на Аслана Хагундокова, установила лишь, что мужчина, запечатленный камерой, имеет схожие с фигурантом нос, ухо и бороду. По мнению Льва Дорофеева, на Аслана Хагундокова просто пытались повесить нераскрытое дело.

Отметим, что это уже не первое уголовное дело Аслана Хагундокова. С 2015 года он отбывает срок — 13 c половиной лет — за убийство ростовского предпринимателя Петра Аржаника, а также за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ). На данный момент ему осталось отбыть порядка трех лет.

Как ранее рассказывал “Ъ”, Петр Аржаник был буквально изрешечен пулями в собственном гараже 21 апреля 2014 года. Видеокамеры наружного наблюдения домовладения зафиксировали, как бизнесмен заехал на джипе во двор дома через автоматические ворота, а за ним на велосипеде проследовал человек в маске, который несколько раз выстрелил в предпринимателя и скрылся с места преступления.

По словам адвокатов фигуранта, и в том случае ни следствием, ни судом не был назван мотив убийства. Они добивались отмены приговора, однако без успеха. Адвокат Лев Дорофеев также отметил, что убийства господ Гвоздева и Аржаника кардинально отличаются по способу совершения, а люди, которые попали на видеозаписи в обоих случаях, совершенно не похожи один на другого антропометрически.

Ефим Брянцев