Суд в Техасе признал TikTok ответственным за обман пользователей

Окружной суд в Остине счел TikTok нарушившим законы о защите прав потребителей в Техасе. Компания, как следует из решения суда, вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности своей платформы для детей. По мнению суда, соцсеть скрывала правду о том, сколько на платформе размещается контента, не предназначенного для несовершеннолетних. Об этом сообщает Reuters.

Прокуратура Техаса подала иск в отношении TikTok в январе 2025 года, обвинив соцсеть в ложных заявлениях относительно безопасности платформы для детей. Как утверждалось в иске, TikTok обещал удалять материалы, нарушающие правила сообщества, в том числе контент, не предназначенный для несовершеннолетних. Однако вместо этого, заявила прокуратура, соцсеть зачастую просто снижала видимость неподобающего контента. Кроме того, не работала должным образом функция «Ограниченный режим» и подростки все равно сталкивались с недопустимым контентом. На заседании в следующем месяце суд объявит размер штрафа, который будет наложен на TikTok.

В прошлом месяце TikTok согласился урегулировать три иска от подростков, обвинявших соцсети в том, что они умышленно создают свои платформы таким образом, чтобы у пользователей развивалась зависимость от них. Сумма урегулирования не раскрывается. Кроме того, в августе Минюст США и TikTok достигли соглашения на сумму $400 млн для урегулирования обвинений в том, что видеохостинг нарушал конфиденциальность детей в интернете. В июле TikTok согласился пойти на мировое соглашение с 15-летним мальчиком из Флориды, который утверждал, что платформа нанесла вред его психическому здоровью.

Алена Миклашевская