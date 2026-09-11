Лукашенко рассказал о службе младшего сына в армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай Лукашенко служит в армии. Ему присвоено звание лейтенанта.

«Младший сын уже служит в армии. Никто и не знал даже. Виктор (министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.— "Ъ") призвал. Служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БелТА).

По словам господина Лукашенко, Николай в свободное время продолжает изучать биотехнологии — по этому направлению он окончил совместную программу Пекинского университета и Белорусского государственного университета.