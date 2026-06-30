Младший сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета

Составлено ИИ-Ассистентъ

Сотрудничество с Китаем является стратегически важным направлением для Белоруссии, особенно в последние годы. Президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости перенимать опыт Китая в различных сферах, включая политическое устройство государства, а также в развитии военно-промышленного комплекса и производства товаров народного потребления. Он также подчеркивал единство идеологий двух стран.

Китай и Белоруссия стремятся к углублению отношений, включая сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс — один путь» и поддержку китайской концепции «Сообщество единой судьбы человечества». Александр Лукашенко неоднократно посещал Китай с государственными и рабочими визитами для встреч с председателем КНР Си Цзиньпином и обсуждения торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Таким образом, обучение Николая Лукашенко в Пекинском университете по совместной программе двух стран, а также визит Александра Лукашенко на церемонию вручения дипломов являются частью более широкой стратегии по укреплению белорусско-китайских отношений и получению Белоруссией знаний и технологий от Китая.

Ранее Александр Лукашенко уже брал своего младшего сына Николая на международные встречи, в том числе во время переговоров с султаном Омана и на заседании ОДКБ, что расценивалось как знак особого уважения и внимания к развитию двустороннего взаимодействия.