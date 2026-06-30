Младший сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета
Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета по специальности «Биотехнология». Белорусский президент посетил церемонию вручения дипломов во время визита в Китай.
Александра Лукашенко с сыном Николаем на IV Евразийском экономическом форуме в Минске в июне 2025 года
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Биотехнология» — совместная образовательная программа Пекинского университета и Белорусского государственного университета. Николай Лукашенко вошел в число 25 выпускников программы. Среди них — пятеро граждан Белоруссии.
«Мы должны делать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы, если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все»,— сказал Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов (цитата по сайту администрации белорусского президента).
Отдельно во время визита Александр Лукашенко провел встречу с руководством Пекинского университета и предложил нарастить сотрудничество Белоруссии и Китая в сфере образования. «Это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании, мы должны углубляться, чтобы опыт и знания ребят, которые будут у вас учиться, веером расходились в Беларуси»,— отметил белорусский президент.
Сотрудничество с Китаем является стратегически важным направлением для Белоруссии, особенно в последние годы. Президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости перенимать опыт Китая в различных сферах, включая политическое устройство государства, а также в развитии военно-промышленного комплекса и производства товаров народного потребления. Он также подчеркивал единство идеологий двух стран.
Китай и Белоруссия стремятся к углублению отношений, включая сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс — один путь» и поддержку китайской концепции «Сообщество единой судьбы человечества». Александр Лукашенко неоднократно посещал Китай с государственными и рабочими визитами для встреч с председателем КНР Си Цзиньпином и обсуждения торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.
Таким образом, обучение Николая Лукашенко в Пекинском университете по совместной программе двух стран, а также визит Александра Лукашенко на церемонию вручения дипломов являются частью более широкой стратегии по укреплению белорусско-китайских отношений и получению Белоруссией знаний и технологий от Китая.
Ранее Александр Лукашенко уже брал своего младшего сына Николая на международные встречи, в том числе во время переговоров с султаном Омана и на заседании ОДКБ, что расценивалось как знак особого уважения и внимания к развитию двустороннего взаимодействия.