Набиуллина заявила о сохранении высоких инфляционных ожиданий

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала ситуацию на топливном рынке основной причиной роста цен в летний период. Инфляционные ожидания, по ее словам, остаются высокими.

Глава регулятора сочла топливный кризис разовым фактором, который влияет на цены в разных сегментах товаров и услуг. «Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции после заседания по ключевой ставке.

На сегодняшнем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор оценивает годовую инфляцию по базовому сценарию в 6-7%. В 2027 году показатель вернется к 4% и будет находиться на этом уровне и дальше, указано в пресс-релизе.