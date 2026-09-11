Набиуллина заявила о сохранении высоких инфляционных ожиданий
Набиуллина: инфляционные ожидания остаются высокими
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала ситуацию на топливном рынке основной причиной роста цен в летний период. Инфляционные ожидания, по ее словам, остаются высокими.
Глава регулятора сочла топливный кризис разовым фактором, который влияет на цены в разных сегментах товаров и услуг. «Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции после заседания по ключевой ставке.
На сегодняшнем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор оценивает годовую инфляцию по базовому сценарию в 6-7%. В 2027 году показатель вернется к 4% и будет находиться на этом уровне и дальше, указано в пресс-релизе.
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Инфляция и ключевая ставка
Высокие инфляционные ожидания способны сделать разовый рост цен более устойчивым. Ожидая дальнейшего подорожания, население может запасаться товарами и тем самым фактически поднимать цены, а бизнес — заранее повышать цены; параллельно возможны требования о повышении заработной платы. Так формируется самоподдерживающийся рост цен, даже если первоначальный фактор ослабевает.
Для Банка России это аргумент в пользу осторожности при смягчении политики. Жесткая денежно-кредитная политика — высокая ключевая ставка, увеличение норм резервов для банков и снижение доступности кредитов — направлена на сокращение совокупного спроса, хотя одновременно замедляет рост экономики, исключая его перегрев.
В апреле 2024 года Эльвира Набиуллина отмечала, что опыт многих стран показывает: преждевременное снижение ставок может спровоцировать вторую волну инфляции, справиться с которой будет сложнее, чем с первой.