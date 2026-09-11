Косметолога приговорили к трем годам колонии-поселения по делу о гибели блогера Бурцевой

Басманный суд Москвы признал виновной в осуществлении незаконной медицинской деятельности Шоиру Назуллоеву. Ее приговорили к трем годам колонии-поселения по делу о гибели блогера Юлии Бурцевой. Ей также запретили заниматься косметологическими процедурами на два года, сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Дело связано с проведением косметологической процедуры в начале января 2026 года. Как установил суд, Назуллоева приняла госпожу Бурцеву в арендованном кабинете одной из частных клиник в Токмаковом переулке. Врач провела процедуру, после чего пациентке резко стало плохо и у нее начался анафилактический шок. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось.

На допросе Шоира Назуллоева рассказала, что не провела блогеру тест на аллергию перед проведением процедуры. По ее словам, препараты она покупала через мессенджер у различных поставщиков. Во время проверки прокуроры выяснили, что врач не имела высшего медицинского образования и лицензии на ведение косметологической деятельности. Подсудимая признала вину.

Никита Черненко