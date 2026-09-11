Косметолога приговорили к трем годам колонии-поселения по делу о гибели блогера Бурцевой
Косметологу дали три года колонии-поселения по делу о гибели блогера Бурцевой
Басманный суд Москвы признал виновной в осуществлении незаконной медицинской деятельности Шоиру Назуллоеву. Ее приговорили к трем годам колонии-поселения по делу о гибели блогера Юлии Бурцевой. Ей также запретили заниматься косметологическими процедурами на два года, сообщили в столичном управлении прокуратуры.
Дело связано с проведением косметологической процедуры в начале января 2026 года. Как установил суд, Назуллоева приняла госпожу Бурцеву в арендованном кабинете одной из частных клиник в Токмаковом переулке. Врач провела процедуру, после чего пациентке резко стало плохо и у нее начался анафилактический шок. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось.
На допросе Шоира Назуллоева рассказала, что не провела блогеру тест на аллергию перед проведением процедуры. По ее словам, препараты она покупала через мессенджер у различных поставщиков. Во время проверки прокуроры выяснили, что врач не имела высшего медицинского образования и лицензии на ведение косметологической деятельности. Подсудимая признала вину.
Лицензия в косметологии — не формальность, а условие, от которого зависит контроль за оказанием эстетических услуг. Если частный исполнитель работает без нее, такая деятельность не подпадает под надзор Роспотребнадзора и Росздравнадзора.
Поэтому отсутствие лицензии и необходимой квалификации в подобных делах означает не только нарушение порядка оформления работы: процедура фактически оказывается вне предусмотренного для медицинских услуг государственного контроля. В деле Шоиры Назуллоевой суд вменил ей именно незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее смерть человека по неосторожности.