Группа «Свидание», выставка РОСИЗО и фильм «Сумерки»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать группу «Свидание» и побывать на концерте «Гласность». В музеях — увидеть выставку «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков», инсталляцию «Я тебя так ждала» и коллекцию метеоритов в Музейном комплексе в Верхней Пышме. В театральных пространствах — посетить танцевальный перформанс в рамках выставки «Фундаментальный лексикон» и спектакль-концерт «Сказы с оркестром». В кино — побывать на фестивале Beat Weekend и увидеть фильм «Сумерки». А в лекционных пространствах — встретиться с Жаннет Фишер и Сергеем Бугаевым. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители на концерте

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Зрители на концерте

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ В кинозале Ельцин-центра 12 сентября состоится концерт «Гласность», на котором выступят музыканты Герман Мархасин и Богдан Королек. Программа представляет собой звуковой атлас эпохи Перестройки и включает произведения Филипа Гласса, Валерия Арзуманова и Сергея Загния, а также пьесу «Личные слова», написанную специально для проекта. Стоимость билета — 1,2 тыс. руб. В «Фабрика Event Hall» 13 сентября выступит московская группа «Свидание». Коллектив исполняет музыку о городской влюбленности, а лиричные тексты в их творчестве сочетаются с атмосферными аранжировками. Билеты — от 2,2 тыс. до 5 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Синара Центр»

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ «Синара Центр»

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ В «Синара Центре» 13 сентября пройдет концерт «Вокальные выходные: от джаза до поп-хитов». Под руководством саксофониста Дениса Давыдова артисты исполнят джазовые стандарты, соул, блюз и кавер-версии поп-хитов. Камерная атмосфера позволит зрителям насладиться живым диалогом исполнителей. Билеты — 2 тыс. руб.

Выставки и экскурсии В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 12 сентября откроется выставка «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков». Экспозиция, подготовленная РОСИЗО, охватывает более 100 лет истории отечественного искусства — от авангарда до работ современных авторов. В диалоге произведений разных эпох прослеживается преемственность и переосмысление традиций. Выставка будет работать до 22 ноября. Стоимость билета — 500 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Кристина Кушнаренко Музей андеграунда

Фото: Кристина Кушнаренко В Музее андеграунда 12 сентября презентуют инсталляцию «Я тебя так ждала» художницы Анастасии Романовой. Интерактивная система использует ИИ и генерацию голоса для построения эмоционального контакта со зрителем. В рамках мероприятия пройдет публичная дискуссия с участием самой автора и экспертов. Билет — 500 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планетарий музейного комплекса в Верхней Пышме

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Планетарий музейного комплекса в Верхней Пышме

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ В Планетарии Музейного комплекса в Верхней Пышме 12 сентября презентуют новую коллекцию метеоритов. В день открытия профессор Виктор Гроховский прочтет лекцию «Гости с неба: факты и вымыслы», где расскажет о мифах вокруг падения небесных тел и научит отличать настоящие метеориты от подделок. Посетители также смогут увидеть фрагменты Челябинского метеорита и другие образцы внеземного вещества, которые войдут в постоянную экспозицию. Вход по билетам в Планетарий.

Спектакли и перфомансы В пространстве «Синара Арт» 12 сентября можно увидеть танцевальный перформанс от команды «Около» в рамках выставки «Фундаментальный лексикон». Художники исследуют свободу как манифест концептуалистов через физическое движение. Пластически выраженное полотно Гриши Брускина покажет, возможен ли бунт внутри системы и к чему он приводит. Билеты стоят 600 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом офицеров

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Дом офицеров

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В концертном зале Дома офицеров 12 сентября состоится спектакль-концерт «Сказы с оркестром». Камерный оркестр B-A-C-H совместно с актерами Камерного театра и мастером песочной анимации Андреем Казанцевым представят программу на основе сказов Павла Бажова. В исполнении прозвучат произведения Антонио Вивальди, Эдварда Грига, Joe Hisaishi, Massive Attack и Карла Дженкинса. Билеты — от 700 руб. до 1,2 тыс. руб. В Музее андеграунда 18 сентября покажут видеоверсию спектакля Гарика Сукачева «Анархия». В центре сюжета — бывшие участники панк-группы «Дисфункционалы», которые спустя годы снова встречаются из-за предложения продать свою песню для рекламы. Спектакль исследует тему компромисса между искусством и коммерцией. Вход бесплатный, по регистрации.

Кино Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль Beat Weekend

Фото: Предоставлено фестивалем Beat Weekend Фестиваль Beat Weekend

Фото: Предоставлено фестивалем Beat Weekend C 10 по 20 сентября в Екатеринбурге на разных площадках проходит кинофестиваль Beat Weekend. Программа включает показы фильмов о Дэвиде Боуи, Канье Уэсте и Джорджо Армани, а также специальные события: паблик-токи о моде и красоте и просмотр фильма «Твигги», совместные пробежки с беговым клубом Shu Run после фильма «Бег — это свобода», вечеринку в стиле Канье Уэста и архитектурный вечер с фильмом Джона Уилсона «История бетона». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Библиотечный центр Екатеринбург (БЦЕ)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Библиотечный центр Екатеринбург (БЦЕ)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В библиотечном центре «Екатеринбург» 12 сентября покажут классический фильм Ингмара Бергмана «Лето с Моникой». Показ пройдет на шведском языке с русскими субтитрами, после чего можно будет обсудить фильм. Вход свободный по регистрации. В пространстве «Книги, кофе и другие измерения» 12 сентября пройдут кинопоказы лучших фильмов VII сезона Международного молодежного кинофестиваля «Медный цветок». В программе короткометражные ленты из России, Франции, Ирана, Испании и других стран. Вход свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинозал Ельцин-центра

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Кинозал Ельцин-центра

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В Ельцин-центре с 17 сентября стартуют показы первой части фильма «Сумерки». Картина, ставшая культовой, показывает историю девушки, влюбившейся в одноклассника-вампира. Билеты — 500 руб.

Лекции В Музее андеграунда 12 сентября пройдет опен-ток с психоаналитиком Жаннет Фишер. В рамках встречи пройдет презентация ее книг, включая работу о Марине Абрамович «Встреча Марины Абрамович с психоаналитиком». Спикер расскажет о том, как перформансы художницы обнажают потаенные структуры человеческой психики. Билеты стоят 500 руб. В баре «Самоцвет» 12 сентября приглашают на музыкальное шоу-исследование «Любовь Успенская: Почти любовь, почти падение». Стас Маршаков вместе с другими приглашенными музыкантами разберут творчество королевы городских романсов и расскажут о ее жизни, эмиграции и секрете создания хитов, а сопроводят рассказ музыкальными номерами. Билеты — 1 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бугаев

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Сергей Бугаев

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ В пространстве «Синара Арт» 15 сентября состоится артист-ток с Сергеем Бугаевым (Африкой). Художник, известный не только по роли Бананана из фильма «Асса», но и как участник легендарной «Поп-механики» Сергея Курехина, поделится опытом своей почти сорокалетней жизни в андеграунде. В ходе диалога он расскажет о своем творчестве — живописи, инсталляциях и хеппенингах и о том, как искусство становится живым, провокативным перформансом, выходящим за рамки академических канонов. Билеты стоят 600 руб. В Ельцин-центре 16 сентября кинокритик Владимир Лященко прочтет лекцию «На границе инди и Голливуда: феномен первых „Сумерек“». Спикер расскажет о пути режиссера Кэтрин Хардвик от независимого кино к созданию хита и обсудит судьбу авторов после перехода из фестивальной среды в большую индустрию. Вход свободный, по регистрации. В образовательном центре Ельцин-центра 17 сентября состоится лекция Натальи Ивановой «Георгий Владимов: независимость писателя в трудные времена». В рамках цикла «Длинные 70-е в литературе: слова сквозь цензуру» спикер расскажет о судьбе автора повести «Верный Руслан» и романа «Генерал и его армия», который получил премию «Русский Букер». Вход свободный, по регистрации.

Подготовила Анна Капустина