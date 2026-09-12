Дни рождения
Сегодня день рождения у президента МХАТ им. М. Горького, народной артистки СССР Татьяны Дорониной
Татьяна Доронина
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Ее поздравляет председатель совета Национальной ассоциации драматургов, писатель Юрий Поляков:
— Дорогая Татьяна Васильевна, от всей души поздравляю Вас с днем рождения, хочу пожелать здоровья, бодрости духа и мужества. Я всегда с восторгом вспоминаю годы нашего творческого содружества, когда в возглавляемом Вами лучшем театре страны МХАТ им. М. Горького шли четыре мои пьесы, одну из которых — «Как боги…» — поставили Вы. Это был любимый спектакль зрителей, которые верны Вам и сейчас, когда театр, оставшись без Вашего призора, переживает не лучшие, можно сказать, трагические дни. Но я верю, что все поправится, а Вам, великой русской, советской актрисе, замечательному режиссеру, уникальному художественному руководителю, 30 лет возглавлявшему театр, который стал форпостом русского психологического традиционного театра, я хочу еще раз пожелать здоровья и мужества.
Сегодня исполняется 82 года президенту Московского международного Дома музыки, дирижеру, скрипачу, артисту мира ЮНЕСКО Владимиру Спивакову
Владимир Спиваков
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Его поздравляет генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов:
— Дорогой Владимир Теодорович! Примите самые сердечные поздравления с днем рождения! Вам дан редкий дар объединять вокруг себя блистательных музыкантов и единомышленников, вдохновлять своей верой в искусство и поддерживать искренним участием. Ваши высокие музыкальные идеалы определяют неповторимый облик созданных Вами оркестров и ту особую атмосферу, в которой раскрываются новые таланты. Для миллионов поклонников Вы являетесь эталонным воплощением Артиста и хранителем истинных идеалов музыкальной культуры. Каждый человек в зале выстраивает с Вами глубоко личный диалог, который вдохновляет и укрепляет сердца. Ваше искусство несет свет, утешение и надежду. От всей души желаю Вам неиссякаемого вдохновения, пусть Ваш восхитительный пример лидера продолжает долгие годы поддерживать в коллегах высочайший уровень профессионализма и творческого горения!
13 сентября исполняется 75 лет певцу, поэту, композитору, народному артисту РФ Александру Розенбауму
Александр Розенбаум
Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ
Его поздравляет актер, режиссер, сценарист Михаил Миронов:
— Дорогой, любимый человек! В Ваш день рождения я в очередной раз благодарю судьбу за шанс иногда стоять с Вами рядом. В нашей совместной работе — мюзикле «Вальс-бостон» — очень много совсем юных людей. И каждый из них, кто только познакомился с Вашим творчеством, говорил: «Ничего себе! Он настолько крутой?!» Не буду скрывать: в эти моменты я чувствую гордость, что причастен к тому, что еще несколько человек приземлились на Вашу планету. За прошедший год уже сотни тысяч людей посетили наш спектакль, плакали и смеялись — ровно так же, как это делают люди на Ваших концертах, или когда ставят Ваши пластинки, или слушают случайную радиоволну в машине. Ровно так же, как плачу и смеюсь я сам, слушая Ваши песни. С днем рождения, Александр Яковлевич! Храни вас Бог!