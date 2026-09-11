ЦИК сообщил об ударе беспилотника по зданию избиркома в Самарской области

Беспилотник сегодня утром ударил по зданию в Самарской области, где находятся территориальная избирательная комиссия и комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы». Обошлось без пострадавших, бюллетени не повреждены. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

По словам госпожи Памфиловой, при ударе разрушена часть здания, также повреждены стены между кабинетами и межкомнатные двери, выбиты стекла. «Слава богу, в 5 утра никого не было, жертв нет»,— уточнила глава ЦИКа на заседании комиссии.

Элла Памфилова также обвинила украинскую сторону в попытке сорвать российские выборы. Она пояснила, что у себя власти Украины боятся проводить выборы, поэтому устраивают провокации в России.