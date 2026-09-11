ЦИК сообщил об ударе беспилотника по зданию избиркома в Самарской области
Памфилова: БПЛА попал в здание избиркома в Самарской области
Беспилотник сегодня утром ударил по зданию в Самарской области, где находятся территориальная избирательная комиссия и комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы». Обошлось без пострадавших, бюллетени не повреждены. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
По словам госпожи Памфиловой, при ударе разрушена часть здания, также повреждены стены между кабинетами и межкомнатные двери, выбиты стекла. «Слава богу, в 5 утра никого не было, жертв нет»,— уточнила глава ЦИКа на заседании комиссии.
Элла Памфилова также обвинила украинскую сторону в попытке сорвать российские выборы. Она пояснила, что у себя власти Украины боятся проводить выборы, поэтому устраивают провокации в России.
ГАС «Выборы» защищена многоуровневой системой защиты, задача которой — обеспечить устойчивость системы в период выборов. Требования к обслуживанию системы фиксируются в контрактах: например, по соглашению для Татарстана, Чувашии и Марий Эл подрядчик обязан обеспечивать бесперебойную работу средств системы, восстанавливать ее функционирование в случае нештатных ситуаций, консультировать избиркомы и оснащать их средствами автоматизации.
Последствия физического повреждения объекта могут смягчаться организационными мерами. В сентябре 2025 года после атак беспилотников на избирательные участки в Белгородской и Брянской областях людей эвакуировали в резервные помещения, при этом беспилотники не достигли целей и работа участков не приостанавливалась.
Сама система охватывает более 20 подпрограмм с данными об избирателях, партиях, кандидатах и финансировании выборов, что используется для оперативного управления избирательной кампанией.