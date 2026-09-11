Воронежский «Белый колодец» и парки альпака объединили под брендом «Смело»

Воронежский бизнесмен Сергей Слабунов сообщил в своем Telegram-канале об объединении бизнеса со своим участием в группу компаний «Смело». Речь идет о парке-курорте «Белый колодец» и всех проектах на его территории, в том числе «Ошка парке» и парке альпака El Paco, сети альпака-парков «Пача мама», ресторанах «15/86», «Энсо» и «Ботаника», а также площадке «Сабуров Холл» и компании Big Event.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам господина Слабунова, объединение призвано упростить восприятие разрозненных активов и выстроить между ними общую программу лояльности. Гостям и клиентам будет предложена единая система бонусов: баллы, полученные в одном проекте группы, можно будет использовать в другом.

Для бизнеса объединение означает переход к кросс-маркетингу и внутренней синергии. «У каждого проекта группы компаний есть своя аудитория, опыт, сильные решения. Наша задача — сделать так, чтобы всем этим могли пользоваться и другие проекты группы. В том, чтобы заново проходить путь, который твоя соседняя команда уже прошла, смысла немного. Особенно если путь был дорогой»,— отметил Сергей Слабунов и добавил, что для команды формируются единый HR-бренд, общие ценности и корпоративная культура.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в конце августа господин Слабунов и управляющий партнер воронежской пивоваренной ГК «Таркос» Дмитрий Тарасевич открыли в пригороде Санкт-Петербурга 14-й парк альпака сети «Пача мама». Речь идет о первом объекте рядом с торговым центром. Вложения в него составили 30 млн руб. Они могут окупиться через три года, считает Сергей Слабунов, отмечая существенные изменения в поведении потребителей.

Алина Морозова