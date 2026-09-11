Открытие новых ПВЗ в России стало замедляться

В России снизились темпы роста количества новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», за год количество таких объектов увеличилось на 25% и составляет сейчас 260 тыс. точек по всей стране. Годом ранее прирост оценивался в 33%. В больших городах страны замедление более заметно. В начале сентября 2026 года в 16 городах-миллионниках количество ПВЗ увеличилось на 12%, до 62,2 тыс. точек, подсчитали в сервисе 2ГИС.

Появление новых ПВЗ также тормозят высокая конкуренция, растущая арендная плата и оплата труда, которые негативно влияют на рентабельность ПВЗ. На развитие ПВЗ повлияли и атаки на логистическую инфраструктуру крупнейших участников рынка — Ozon и Wildberries, констатирует эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. В Wildberries сообщили “Ъ”, что количество ПВЗ у компании за год выросло на 13%, до 98 тыс. в 22 тыс. населенных пунктов в РФ и странах присутствия маркетплейса. Для поддержания темпов роста открытия ПВЗ Wildberries реализовывает специальные мотивационные программы. В Ozon уточнили, что количество ПВЗ превысило 88 тыс. объектов, за год увеличившись на 13 тыс. В «Яндекс Маркете» отказались от комментариев.

Подробнее читайте в материале «Точечный рост».